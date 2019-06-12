Новое граффити Бэнкси появилось в лондонском аэропорту Хитроу

Ранее одна из самых знаменитых работ мастера стрит-арта "Девочка с воздушным шаром" самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе Sotheby's в Лондоне за миллион фунтов стерлингов.

CУХУМ, 12 июн - Sputnik. Новое граффити известного британского стрит-арт художника Бэнкси появилось в аэропорту Хитроу в Лондоне, сообщает РИА Новости.

На фотографии, опубликованной на официальной странице художника в Instagram, изображена новая работа, нарисованная на закрытом проходе в зону таможенного контроля людей, прилетевших из Евросоюза. На закрытой на замок двери с надписью KEEP OUT ("Не пускать", "Вход запрещен") изображена крыса, которая бьет "отвалившейся" от надписи KEEP OUT буквой T по этому замку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banksy (@banksy) 11 Июн 2019 в 8:30 PDT

Публикация за 12 часов набрала более 700 тысяч лайков.

Изрезанную картину Бэнкси выставили в немецком музее>>

Бэнкси (Banksy) - художник-загадка, провокатор и шутник, он изменил массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.