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Работа Banksy в аэропорту Хитроу

Новое граффити Бэнкси появилось в лондонском аэропорту Хитроу

© Foto/ Instagram/banksy
Культура
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Ранее одна из самых знаменитых работ мастера стрит-арта "Девочка с воздушным шаром" самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе Sotheby's в Лондоне за миллион фунтов стерлингов.

CУХУМ, 12 июн - Sputnik. Новое граффити известного британского стрит-арт художника Бэнкси появилось в аэропорту Хитроу в Лондоне, сообщает РИА Новости.

На фотографии, опубликованной на официальной странице художника в Instagram, изображена новая работа, нарисованная на закрытом проходе в зону таможенного контроля людей, прилетевших из Евросоюза. На закрытой на замок двери с надписью KEEP OUT ("Не пускать", "Вход запрещен") изображена крыса, которая бьет "отвалившейся" от надписи KEEP OUT буквой T по этому замку.

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Публикация от Banksy (@banksy)

Публикация за 12 часов набрала более 700 тысяч лайков.

Изрезанную картину Бэнкси выставили в немецком музее>>

Бэнкси (Banksy) - художник-загадка, провокатор и шутник, он изменил массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.

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Теги:
Бэнкси


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