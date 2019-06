Кумиры стареют, но жгут, орут и скачут: летние рок-концерты

CУХУМ, 12 июн — Sputnik. Галина Соколова в материале для РИА Новости собрала подборку самых ожидаемых концертов легендарных рок-групп, которые должны пройти в России этим летом.

KISS "целуют" последний раз

Тринадцатого июня музыканты группы Kiss сделают прощальный "поцелуй" поклонникам на сцене московского стадиона "Динамо".

В прошлом году легендарные рокеры объявили о последнем мировом туре End Of The Road World Tour после почти 50-летней карьеры, при этом они уходят, можно сказать, на пике формы. У фанатов и поклонников рок-музыки будет последний шанс вживую послушать лучшие хиты легендарной группы и разглядеть их эпатажный раскрас.

© Sputnik / Владимир Астапкович Концерт группы Kiss

MUSE поделятся теорией о симуляциях

Пятнадцатого июня MUSE впервые дадут концерт в Лужниках и исполнят песни из альбома Simulation Theory в рамках одноименного мирового турне. В этом году британские рокеры в четвертый раз решили порадовать российских фанатов мощным визуально-звуковым шоу. Помимо новой программы, музыканты, разумеется, исполнят и старые хиты: Plug in Baby, Mercy, Time is Running Out и другие. А в конце все традиционно попрыгают под Knights Of Cydonia.

© Sputnik / Владимир Астапкович Концерт группы "Muse"

Tokio Hotel: возвращение в нулевые

В начале нулевых эта рок-группа настолько нравилась молодежи, что фанаты массово учили немецкий и красили глаза черными тенями. Сколько слез пролили школьницы, восхищаясь молодыми талантливыми братьями, остается только догадываться. Повзрослевшие, как и их фанаты, Том и Билл Каулитцы выступят 21 июня в Москве в рамках мирового турне Мelancholic Paradice Tour 2019. Группа отметит 15-летие в клубе "1930".

© Sputnik / Евгения Новоженина Концерт "Tokio Hotel"

Bad Wolves: покорители ITunes и YouTube в Москве и Питере

Американская рок-группа Bad Wolves впервые выступит в России. Музыканты представят дебютный альбом Disobey, на котором звучат и лирические баллады, и тяжелые композиции. Рокеры обрели мировую популярность в 2018 году, когда исполнили кавер на песню Zombie группы Cranberries. С тех пор Bad Wolves стремительно покоряют метал-сцену и занимают первые строки в ITunes. Американцы дадут концерты 26 июня в Москве ("Главclub Green Concert") и 27 июня в Санкт-Петербурге (А2 GreenConcert).

Amy Harris Bad Wolves

Классика жанра — Metallica

Легенды рока, ветераны хеви-метала, самые влиятельные рокеры в мире — все это Metallica. Двадцать первого июля рок-группа даст концерт на стадионе "Лужники" в рамках World Wired Tour. Всем участникам коллектива давно перевалило за полтинник, но их музыка по-прежнему на вершине чартов и вербует молодежь в ряды фанатов группы. Кстати, самые преданные поклонники могут посетить "странствующий музей", который Metallica возит с собой на гастроли.

© Sputnik / Алексей Даничев Концерт группы Metallica в Санкт-Петербурге

Rammstein: бунтари из Германии снова в России

Великие и несгораемые поджигатели после десятилетнего перерыва выпустили новый альбом. Музыканты не стали заморачиваться с названием, окрестив его просто Rammstein. Зато еще до выхода анонсировали большой европейский стадионный тур в его поддержку. Культовая индастриал-метал-группа выступит 29 июля в Москве (стадион "Лужники"), 2 августа — в Санкт-Петербурге ("Зенит Арена").

© Sputnik / Юрий Стрелец Фестиваль "Рок над Волгой"

Внимание всем пожарным службам! Отвязные немцы на специальном грузовике возят с собой по Европе гигантскую спичку весом в полторы тонны. Как она выглядит, можно посмотреть на обложке их нового альбома.