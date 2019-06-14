Письма канадского певца Леонарда Коэна к возлюбленной проданы с аукциона

Письма всемирно известного певца Леонарда Коэна к девушке, вдохновившей его на песню So Long, Marianne, продали на аукционе за 876 тысяч долларов.

СУХУМ, 14 июн - Sputnik. Письма канадского поэта и певца Леонарда Коэна к норвеженке Марианне Илен ушли с молотка на аукционе Christie's за 876 тысяч долларов.

Коэн и Илен познакомились в 1960 году на греческом острове Идра. Именно ей посвящена знаменитая песня So Long, Marianne. В письмах Коэна к возлюбленной Коэн отражен и разворачивающийся роман и постепенное превращение начинающего поэта во всемирно известного исполнителя.

По данным РИА Новости, самым дорогим лотом из архива стало письмо, датированное декабрем 1960 годом. Оно было продано за 56 тысяч долларов, превысив предпродажный эстимейт более чем в пять раз. Письмо 1964 года, в котором Коэн написал "я стал знаменитым, но пустым", принесло организаторам торгов 35 тысяч долларов.

Марианна Илен ушла из жизни в июле 2016-го в возрасте 81 года. Письма Коэна были переданы аукционному дому ее семьей. Сам Коэн умер в ноябре 2016 года в Монреале на 83-м году жизни.

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Леонард Коэн - автор таких всемирно известных песен, как Hallelujah, Suzanne и So Long, Marianne. Кроме того, певец выпустил несколько сборников стихов и прозы, а также опубликовал два романа, которые переведены в том числе и на русский язык.