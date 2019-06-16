Картина Бориса Акопова "Бык" получила главный приз "Кинотавра"

Церемония закрытия "Кинотавра" прошла в воскресенье 16 июня в Зимнем театре в Сочи.

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", передает РИА Новости.

Продюсером фильма стал ректор ВГИКа Владимир Малышев и Федор Попов. Действие фильма происходит в 90-е годы. Пустые прилавки магазинов, экономическая пропасть и криминальные драмы, разворачивающиеся буквально на каждом углу. Молодой лидер преступной группировки Антон Быков по прозвищу "Бык" зарабатывает любыми способами, чтобы обеспечить свою семью. После районной "стрелки" Антон попадает в отделение милиции, откуда его вызволяет один из московских авторитетов. Взамен он просит героя о маленькой, но опасной услуге.

Главные роли в фильме исполнили Юрий Борисов, Стася Милославская, Сергей Двойников, Александр Самсонов и другие.

Лучшими актерами кинофестиваля "Кинотавр" стали Александр Кузнецов и Виктория Толстоганова.

Кузнецов сыграл одну из главных ролей в фильме "Большая поэзия" Александра Лунгина. На церемонии закрытия фестиваля он отсутствовал, приз получил режиссер, сообщивший, что актер улетел в Марокко.

Толстоганову отметили за роль в фильме "Выше неба" Оксаны Карас. "Не может быть! Я совсем не волновалась до предыдущей секунды, но не буду плакать", - сказала она, поблагодарив Карас.

Приз зрительских симпатий на фестивале "Кинотавр" получил фильм Анны Пармас "Давай разведемся" с Анной Михалковой в главной женской роли.

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Героиня Михалковой - врач-гинеколог Маша. От нее к другой женщине уходит муж (Антон Филипенко). Маша, у которой двое малолетних детей, начинает бороться за него с молодой фитнес-тренером Оксаной.

Второе место по результатам зрительского голосования занял фильм "Бык" Бориса Акопова о "лихих 90-х". На третьем месте оказалась эротическая мелодрама "Верность" Нигины Сайфуллаевой с Александром Палем в главной роли.

Призы за лучший дебют от старейшего журнала "Искусство кино" получили сразу два фильма из конкурсной программы - "Бык" и Sheena 667 Григория Добрыгина про виртуальную любовь.

В основную конкурсную программу "Кинотавра" в этом году входили 15 картин: "Sheena 667" Григория Добрыгина, "Бык" Бориса Акопова, "Давай разведемся" Анны Пармас, "Куратор" Петра Левченко, "Люби их всех" Марии Агранович, "Мальчик русский" Александра Золотухина, "Большая поэзия" Александра Лунгина, "Верность" Нигины Сайфуллаевой, "Выше неба" Оксаны Карас, "Гроза" Григория Константинопольского, "Мысленный волк" Валерии Гай Германики, "Сторож" Юрия Быкова, "Керосин" Юсупа Разыкова, "Однажды в Трубчевске" Ларисы САдиловой, "Троица" Яе Гэ.

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Крупнейший российский кинофестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 1991 года. Его учредил продюсер Марк Рудинштейн, президентом фестиваля был актер Олег Янковский. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.