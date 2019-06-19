Жюри конкурса "Абжьы зхоу" оценит не только вокальные данные участников

Гала-концерт детского музыкального конкурса "Абжьы зхоу" среди участников от девяти до шестнадцати лет пройдет в Государственной филармонии имени Раждена Гумба 26 июня.

СУХУМ, 19 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Жюри музыкального конкурса "Абжьы зхоу" даст оценку не только вокальным данным участников, но и хореографии, рассказала корреспонденту Sputnik организатор конкурса и член отборочной комиссии Хибла Мукба.

"Дети усиленно готовятся к конкурсу. С ними занимаются хореографы, которые работают не только над постановкой номеров, но и над их движениями, пластикой, как себя вести на сцене. Это нужно для того, чтобы они увереннее себя чувствовали", - сказала Мукба.

Конкурсные дни проекта состоятся 24 и 25 июня. Победителей определят на гала-концерте, который пройдет в Государственной филармонии 26 июня.

Помимо участников на сцену выйдут звезды абхазской эстрады – Людмила Гунба, Валерия Адлейба, Сара Абрамян, Саида Агрба, Авто Конджария, Джими Шумения, Ильда Кучуберия.

По словам Мукба, подготовка конкурсантов занимает много времени и сил, поэтому она еще не решила, будет ли выступать на финальном концерте.

"Из 40 детей в конкурсный этап проекта прошли 16 участников. В первый день они будут исполнять песни на абхазском языке, а на следующий - на иностранном. До гала-концерта дойдут те, кто получит высокие оценки жюри. Подготовка проходит хорошо, но тяжело. Детей много и все мы переживаем, нервничаем. Репетиции у нас с 9:00 и до поздней ночи", - поделилась Мукба.

Адлейба: из-за незнания абхазского языка многие не попали на конкурс "Абжьы зхоу">>

Она добавила, что конкурсанты и организаторы волнуются перед ответственным событием, но стараются поддерживать друг друга. В этом деле главное настрой, отметила Мукба.

Попасть в "голос": как прошел кастинг музыкального конкурса "Абжьы зхоу">>

Кастинг на детский музыкальный конкурс "Абжьы зхоу" прошел в Сухуме 25 ноября. В нем приняли участие более сорока молодых исполнителей. На конкурс жюри отобрало 16 детей.