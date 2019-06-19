Жюри конкурса "Абжьы зхоу" оценит не только вокальные данные участников

СУХУМ, 19 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Жюри музыкального конкурса "Абжьы зхоу" даст оценку не только вокальным данным участников, но и хореографии, рассказала корреспонденту Sputnik организатор конкурса и член отборочной комиссии Хибла Мукба.
"Дети усиленно готовятся к конкурсу. С ними занимаются хореографы, которые работают не только над постановкой номеров, но и над их движениями, пластикой, как себя вести на сцене. Это нужно для того, чтобы они увереннее себя чувствовали", - сказала Мукба.
Конкурсные дни проекта состоятся 24 и 25 июня. Победителей определят на гала-концерте, который пройдет в Государственной филармонии 26 июня.
Помимо участников на сцену выйдут звезды абхазской эстрады – Людмила Гунба, Валерия Адлейба, Сара Абрамян, Саида Агрба, Авто Конджария, Джими Шумения, Ильда Кучуберия.
По словам Мукба, подготовка конкурсантов занимает много времени и сил, поэтому она еще не решила, будет ли выступать на финальном концерте.
"Из 40 детей в конкурсный этап проекта прошли 16 участников. В первый день они будут исполнять песни на абхазском языке, а на следующий - на иностранном. До гала-концерта дойдут те, кто получит высокие оценки жюри. Подготовка проходит хорошо, но тяжело. Детей много и все мы переживаем, нервничаем. Репетиции у нас с 9:00 и до поздней ночи", - поделилась Мукба.
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Она добавила, что конкурсанты и организаторы волнуются перед ответственным событием, но стараются поддерживать друг друга. В этом деле главное настрой, отметила Мукба.
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Кастинг на детский музыкальный конкурс "Абжьы зхоу" прошел в Сухуме 25 ноября. В нем приняли участие более сорока молодых исполнителей. На конкурс жюри отобрало 16 детей.