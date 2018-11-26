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Ада Адлейба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Адлейба: из-за незнания абхазского языка многие не попали на конкурс "Абжьы зхоу"

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Креативный директор детского музыкального конкурса "Абжьы зхоу" Ада Адлейба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, как проходил первый этап конкурса.

Кастинг на детский музыкальный конкурс "Абжьы зхоу" прошел в Сухуме в воскресенье 25 ноября.

"Для участия в конкурсе было подано 126 заявок, но к первому этапу мы допустили только 40 человек. Это было связано с тем, что не все условия конкурса были выполнены. Большая часть заявок не была принята в связи с тем, что ребята не имели минусовки для исполнения абхазской песни, а исполнение абхазской песни у нас основное условие. Второй проблемой оказалась невозможность добраться из отдаленных населенных пунктов. Из этих сорока мы будем отбирать 16 исполнителей в двух категориях: восемь исполнителей в категории от 9 до 12 лет и 8 исполнителей в категории от 13 до 16 лет. Второй этап конкурса будет проходить в конце марта 2019 года. Первый день будет включать в себя исполнение абхазской песни, второй – песня на выбор и третий день – гала-концерт с участием звезд. До марта мы будем проводить подготовительную работу с этими исполнителями, ставить номера с режиссером. Победителей определит жюри, состоящее из пяти человек", - рассказала Ада Адлейба.

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Во вторник 27 ноября в полдень станут известны имена шестнадцати юных исполнителей, которые продолжат борьбу за звание победителя конкурса "Абжьы зхоу".

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