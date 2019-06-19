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Кастинг на вокальный конкурс Орфей прошел в Очамчырском районе

Концерт с сюрпризами: финал конкурса "Орфей" пройдет в Очамчыре

© Фото: Вокальный конкурс Orpheus
Культура
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Финал музыкального конкурса "Орфей" состоится в Доме культуры Очамчыры в четверг 20 июня в 19:00.

СУХУМ, 19 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Всех конкурсантов музыкального проекта "Орфей" ждут сюрпризы, рассказала корреспонденту Sputnik пресс-секретарь конкурса Сельма Чагава.

"Главным призом конкурса будет Гран-при от президента Абхазии, будут также дипломы I и II степени. Никто без подарков не останется, но пусть это будет сюрпризом", - сказала Чагава.

В финал проекта вышли 15 молодых исполнителей из Очамчырского района. Помимо конкурсантов на сцене очамчырского Дома Культуры выступят звезды абхазской эстрады и автор идеи Валерия Адлейба. Оценивать участников проекта будет жюри, состоящее из пяти человек.

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Без потерь: в финал "Орфея" прошли все участники вокального конкурса

Перед финальным концертом волнение испытывают не только дети, но и организаторы, поделилась Чагава.

"Концерт должен был состояться около двух недель назад, но по ряду технических причин пришлось перенести. Несмотря на полную готовность, безусловно, волнение присутствует. Команда работает, и я думаю, что завтра все будет на высоте", - отметила Амичба.

Вокальный конкурс "Орфей" был запущен в Очамчыре 5 декабря. Идея организации проекта принадлежит победительнице первого сезона вокального конкурса "Ты супер!" Валерии Адлейба.

Адлейба о конкурсе "Орфей": думаю, участники испытают то же, что и я в "Ты супер!">>

Основная цель вокального конкурса – предоставление юным певцам профессиональной площадки для музыкального развития. Как ранее рассказала Sputnik пресс-секретарь проекта Сэльма Чагава, самый большой акцент был сделан именно на детях из деревень, где нет педагогов по вокалу. В поисках участников конкурса организаторы объехали более 20 сел Очамчырского района и провели прослушивания, в которых участвовали 97 юных музыкантов.

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Теги:
Лера Адлейба


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