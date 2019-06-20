Книга Владимира Делба вошла в шорт-лист премии Искандера

СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Сборник прозаических произведений Владимира Делба "Звездная пыль моих воспоминаний" попал в короткий список на получение премии имени Фазиля Искандера.

"Там собраны три новеллы, они написаны по моим воспоминаниям, там есть немного об искусстве, также о тяжелой судьбе конкретного человека. Есть тема нашей войны, но немного в романтическом ключе, потому, что война это и трагедия и драма. Кроме того, тогда происходят самые разные, иногда фантастические события", - сказал автор сборника, заместитель председателя литературного совета АНЕ Владимир Делба.

Он признался, что надеялся на попадание сборника "Звездная пыль моих воспоминаний" в короткий список претендентов на премию Искандера.

"Когда вопрос касается номинации, какого-то конкурса, человек надеется и верит в то, что может произойти чудо. Отбор на конкурсе очень серьезный и большой, попасть в расширенный список уже было маленькой победой, приятной информацией, а шорт-лист это очень серьезно и важно, и есть теоретический шанс на победу. Но, как не сложилась бы судьба, быть в шорт-листе и получить если не премию, то диплом лауреата этой премии престижно, тем более для нас, жителей Абхазии", - подчеркнул писатель.

Международная премия имени Фазиля Искандера была учреждена Русским ПЕН-центром в августе 2016 года. В 2017 году писатели из Абхазии Виталий Шария и Ричард Чкадуа были отмечены почетными дипломами премии имени Искандера.

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Писатель, сценарист и актер Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в абхазском Сухуме. В 1950 году Искандер переехал в Москву, где в 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники — "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) — получили признание критиков и читателей, а настоящую известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир".

Среди известных произведений, написанных Искандером, роман-эпопея "Сандро из Чегема", эпос "Детство Чика", повесть-притча "Кролики и удавы", эссе-диалог "Думающий о России и американец", повести "Человек и его окрестности", "Школьный вальс или Энергия стыда", "Поэт", "Стоянка человека", "Софичка", рассказы "Тринадцатый подвиг Геракла", "Начало" и другие.

Шорт-лист Международной премии имени Фазиля Искандера 2019 года.