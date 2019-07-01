Свадьба на "Брехаловке": фестиваль "Апсны" прошел в Москве

Абхазская свадьба, московская "Брехаловка" и куда вели самые длинные очереди – все, чем запомнился второй фестиваль "Апсны" в Москве, в репортаже корреспондента Sputnik.

Анжелика Бения, Sputnik

- За винишком вечность стоять, – печальным голосом сообщает девушка подруге, не решаясь встать в длинную очередь на дегустацию абхазских марочных вин.

- Сейчас польет, и разойдутся, – подбодрила ее та. Но гости фестиваля "Апсны" были готовы к непогоде: начал капать дождик, и над очередью стали шустро раскрываться зонты.

- Как после отмены "сухого закона", – отчаявшимся голосом заметил кто-то в толпе.

- Пить – забава веселая и практически безопасная, – весело вторили ему из очереди.

- Вино от Бога, пьянство от дьявола, – сыпал кто-то пословицами.

© Sputnik / Сергей Пятаков Дегустация абхазских вин на фестивале "Апсны" в парке "Красная Пресня" в Москве.

Москвичи Александр и Ольга делились восхищением от вкуса абхазского вина.

- Обычно мы берем итальянское. Абхазское приятно удивило. Вкусное, достойное вино. Жалко, что не продают. Вообще, мы пришли на фестиваль, чтобы купить картину абхазского художника, пока до картин не дошли. Сейчас еще по стаканчику - и точно на вернисаж, – заверила Ольга.

Гостям фестиваля "Апсны" показали театрализованное шоу, дающее представление о старинных свадебных традициях и обычаях.

"Первое, что мне понравилось, – абхазская свадьба, – призналась москвичка Мария. – Были с подругами в республике, но такого не видели: старейшины в бурках произносят длинные тосты, молодая невеста в национальном платье в сопровождении подруг входит в импровизированный двор семьи жениха, где ее встречают традиционным абхазским застольем, свадебными плясками. Это надолго запомнится. Второе, что понравилось, – сушеная хурма, которой меня угостили на свадьбе. Третье – абхазское вино. Я попробовала один стаканчик. Чтобы мои подруги не подумали, что я поборник трезвости, выпила еще один".

© Sputnik / Сергей Пятаков Фестиваль Абхазии "Апсны"

Верна мужу

На фестивале было много призов. Самый желанный - путешествие в Абхазию. Сразу два счастливых билета вытянула Галина Зинченкова – путевки на двоих от двух разных отелей. Во время беседы с Галиной к нам подбежала ее сестра Марина.

"Мы сначала ездили в Абхазию вместе, – рассказывала Марина, – потом она меня не брала, так как я была школьницей. Бывают же такие счастливые моменты в жизни. Это потрясающе! Я не выиграла ничего, она выиграла два раза".

Галина сочувственно, насколько могла, улыбнулась сестре.

– Вы, наверное, возьмете с собой в Абхазию сестру, – предположила я.

– У меня муж есть, – отрезала Галина и залилась смехом.

В молодости Зинченкова часто ездила в Пицунду, в 25 лет там же познакомилась с молодым туристом – своим будущим мужем. Вместе супруги уже 39 лет.

"Был 1980-й год – год Олимпиады в Москве, я была медсестрой, работала в Первом медицинском институте. Меня отозвали работать на Олимпиаду и отпуск дали только в сентябре. Мне было 25, когда я встретила в Абхазии мужа. Судьба мне подарила его в Пицунде, вместе с ним поеду", – утирая слезы от смеха, рассказывала Галина.

© Sputnik / Сергей Пятаков Посетители абхазского фестиваля "Апсны" в парке "Красная Пресня" в Москве.

"Жадные" организаторы

Еще один счастливый билет от туроператоров и отелей Абхазии – мандариновый тур достался Инне Иориной. Инна посетит Абхазию в ноябре, увидит, как растут мандарины, и даже сможет собрать их.

"Бывала на многих фестивалях, но такого еще не видела. Стольким повезло с путевками в Абхазию. Даже мне, невезучей. Никогда ничего не выигрывала. На других фестивалях жадные организаторы. Путевка в Абхазию в ноябре – это прекрасно. Это три времени года за один приезд: на побережье лето, на озере осень, в горах снег. Горы – мечта. Была только на Рице. Хочу подняться выше. Надеюсь, за четыре ночи и пять дней мне удастся сполна насладиться туром", – предвкушает поездку Иорина.

По словам президента "Абхазского союза туризма" Анны Калягиной, посетители фестиваля активно интересовались безопасностью в Абхазии, маршрутом, границей и многими другими вопросами.

"Какой транспорт работает, что с границей – задавалось много разных вопросов. Кроме нашего горного туризма, нашим гостям было интересно посмотреть на наши новые отели и пансионаты. Мы предоставили как можно больше информации, разыграли много подарков и туров. Все-таки в массе не все люди ездят в Абхазию, многие про нее не знают. Такими мероприятиями делается большой прорыв. Можно привлекать внимание к Абхазии, особенно в "несезон". Ведь у нас даже зимой теплее, чем летом в Москве. В Абхазии сейчас хорошая погода. Море давно уже достаточно прогрелось и ждет туристов", – расхваливала "товар" Анна Калягина.

Программа фестиваля "Апсны" в Москве была насыщенной и отличалась большим тематическим разнообразием.

Для гостей были проведены мастер-классы по приготовлению айладжа (традиционное абхазское блюдо, густая кукурузная каша с молодым сыром – прим. ред.), ачашв (традиционный абхазский пирог с сыром – прим. ред.) и других главных блюд абхазской кухни.

© Sputnik / Сергей Пятаков Девушка на абхазском фестивале "Апсны" в парке "Красная Пресня" в Москве.

"Брехаловка" без запаха моря

Утро в абхазской столице начинается у многих сухумчан на "Брехаловке" с ароматного кофе, сваренного на песке, под разговоры о жизни, сводках светских новостей и политики. В парке "Красная Пресня" организаторами была создана московская "Брехаловка": из колонок кричали чайки и шумело море, разливался аромат кофе, посетители беседовали за нардами.

© Sputnik / Сергей Пятаков Посетители играют в нарды

"Не хватает только запаха моря", – заметил Рахим Алиев.

"Это день Абхазии. Мы с другом не могли не прийти. И прекрасно, что здесь и нарды есть. Наша старинная культура. Игра, любимая на всем Кавказе. Колоритная страна, очень чистая, миниатюрная. Никогда не был. Мечта - вдохнуть черноморского воздуха на сухумской набережной, побеседовать на "Брехаловке" за игрой с абхазом. У нас ведь много общего", – добавил Алиев.

Москвичам и гостям российской столицы показывали фотовыставки и крутили абхазское кино, была даже лекция по кавказской йоге, есть и такая, преподавали азы абхазского языка.

© Sputnik / Сергей Пятаков Посетители на фотовыставке Тенгиза Тарба "Горная Абхазия" на фестивале "Апсны" в парке "Красная Пресня" в Москве.

Конечно же, была и концертная программа. Не только из национальных номеров, но и ярких оперных партий, современных абхазских эстрадных песен.

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Фестиваль абхазской культуры "Апсны" вот уже второй год организовывается Московской абхазской диаспорой при поддержке Посольства Республики Абхазия в России. Информационным партнером выступило агентство Sputnik Абхазия.