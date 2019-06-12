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Беслан Агрба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Агрба о фестивале Абхазии в Москве: открытая, искренняя пропаганда страны

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Глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о цели проведения в Москве фестиваля "Апсны".

30 июня в парке "Красная Пресня" в Москве пройдет фестиваль "Апсны".

"У людей, живущих в Абхазии или у самих абхазов, входящих в диаспору, которые часто ездят в республику и глубоко погружены в ее жизнь, одно представление об Абхазии. А у людей, которые живут в Москве, у россиян, другое представление, и эти представления часто расходятся. Поэтому, мне кажется, очень важна правильная пропаганда, открытая, ясная, искренняя пропаганда того, что ты любишь – своей страны, чтобы показать ее лучшие стороны, показать красоту, которая у нас есть, наши красивые обычаи, наши сегодняшние достижения", - рассказал Агрба.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия. 

Праздник настроения: фестиваль "Апсны" пройдет в Москве>>

Беслан Агрба также отметил, что подобные фестивали проводятся для того, чтобы люди больше знали об Абхазии, больше приезжали в страну, любили ее, чтобы в душе людей появлялся позитив, когда они слышат слово "Абхазия".

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Теги:
Московская абхазская диаспора


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