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Предпремьерный показ спектакля Хаджи-Мурат в РУСДРАМе, 16 декабря 2018

Хинтба об участии РУСДРАМа в фестивале "Толстой": "Хаджи-Мурат" в отличной форме

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
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Театральный фестиваль "Толстой" пройдет в Ясной Поляне с 4 по 7 июля.

СУХУМ, 2 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Труппа Русского драматического театра отправится в пятницу 5 июля на гастроли в Тульскую область для участия в фестивале "Толстой" в Ясной поляне, сообщил Sputnik директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

© Foto / РУСДРАМ
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В субботу 6 июля театр покажет спектакль "Хаджи-Мурат", ранее отобранный экспертной комиссией фестиваля.

"Ажиотаж вокруг спектакля огромный. Билеты на наш спектакль были проданы через час после того, как поступили в продажу. Я знаю, что огромное количество людей не смогут попасть на представление. Факт того, что театр едет на такой фестиваль – это показатель наших возможностей и того, что наше искусство востребовано не только в Абхазии, но и за ее пределами. Наш продукт конкурентоспособен, а это показатель качества," – отметил Хинтба.

По словам директора театра, труппа активно готовится к гастролям, репетиции проходят по графику.

"Спектакль в отличной форме. Режиссер Адгур Кове вчера проводил репетицию и удивился, что, несмотря на то, что спектакль на сцене с декабря, он в великолепной форме. Мы его регулярно играем, и он стал лучше, чем во время премьеры", - сказал Хинтба.

Фестиваль "Толстой" ежегодно проводится в Ясной Поляне с 2016 года. В течение нескольких дней известные произведения Льва Толстого интерпретируются в театральных пьесах, музыкальных концертах, литературных чтениях, выставках, кинокартинах, лекциях.

Гастроли Русского драматического театра в Ясной Поляне проходят при финансовой поддержке Министерства культуры России.



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