Дали джазу: международный фестиваль открылся в Сухуме

Бадрак Авидзба, Sputnik

Свобода джаза



Проведение Международного фестиваля SUKHUM AQUAJAZZ стало уже традицией для Абхазии, он проводится уже в четвертый раз. Ежегодно в республику приезжают различные джазовые исполнители, в первый день фестиваля, 3 июля, перед зрителями выступил дикси-квинтет Liberty из Приднестровья.

"За четыре прошедших года в фестивальной афише практически не повторялись имена артистов, это были разные артисты и разные программы. Ежегодно мы расширяем географию участников, в большинстве это артисты из России, обязательно участвуют музыканты из Абхазии", - сказала художественный руководитель Абхазской госфилармонии Эсма Джения.

Об абхазском фестивале уже многие знают, и в прошлом году в нем принимал участие американский трубач Рональд Бейкер.

"В этом году на фестиваль приглашены артисты из Приднестровья, коллектив Liberty, что в переводе означает свобода, это значит, что свобода для ребят так же важна, как для жителей Абхазии", - подчеркнула худрук филармонии.

Ансамбль Liberty был создан в 2004 году, через семь лет получил статус государственного коллектива Приднестровья. За эти годы коллектив объездил множество фестивалей и конкурсов духовой, эстрадной, джазовой музыки.

Подмосковные вечера в Сухуме

После вступительной речи художественный руководитель Госфилармонии пригласила на сцену джазовый коллектив. Сначала на сцене появился руководитель квинтета Дмитрий Шеремет, играя "Подмосковные вечера" на банджо (струнный щипковый музыкальный инструмент из Африки в виде бубна - ред.). Затем вышли другие участники коллектива и подключились к исполнению композиции.

© Sputnik Руководитель квинтета Дмитрий Шеремет

Дмитрий Шеремет начал приветственное слово с шутки.

"Мы по-настоящему говорим вам "дорогой зритель", вы бы видели смету перелета к вам через Турцию, вы поняли бы, о чем я говорю! Я, конечно, шучу", - сказал руководитель коллектива.

"На самом деле, вы для нас дорогой зритель, для нас очень важно быть у вас и смотреть в ваши глаза, поскольку я видел глаза ваших артистов, когда они выступали в Приднестровье, и я понял, что должна быть обратная связь, поскольку это были талантливые профессиональные артисты", - отметил Шеремет.

Он рассказал, что подготовка к фестивалю была серьезной, так как было большое желание показать свое мастерство, выступая в Сухуме. Несмотря на международный статус фестиваля, зрителей в Абхазской государственной филармонии было немного, однако те, кто пришел, громко приветствовали выступления артистов.

© Sputnik Дикси-квинтет Liberty из Приднестровья

Дикси-квинтет Liberty исполнил такие композиции, как "All of me", "Dallas", "Memphis Blues", "Plenty" и другие.

Во второй день SUKHUM AQUAJAZZ 2019, 5 июля, выступит джазмен Алексей Самарин. Вместе со своим бэндом и певицей Валерией Гехнер он исполнит авторскую музыку и джазовые стандарты.

Международный джазовый фестиваль SUKHUM AQUAJAZZ 2019, который проводится при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии, пройдет в Абхазской государственной филармонии 3 и 5 июля. Фестиваль проходит в республике в четвертый раз, ранее в нем принимали участие трубач и певец Рональд Бейкер (США), трио Алексея Черемизова (Россия), трио Армена Мерабова, блюзовая группа Red Rocks, гитарист Алексей Кузнецов и другие.