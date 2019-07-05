Джазовый фестиваль SUKHUM AQUAJAZZ 2019 завершился концертом Леры Гехнер

Международный джазовый фестиваль SUKHUM AQUAJAZZ 2019 проходил в Абхазской государственной филармонии с 3 по 5 июля.

СУХУМ - 5 июл, Sputnik, Сария Кварацхелия. Сухумский джазовый фестиваль SUKHUM AQUAJAZZ 2019 завершился концертом российской певицы Валерии Гехнер.

Концерт открыл бэнд Алексея Самарина, в который вошел абхазский барабанщик Денис Хагба.

В течение часа группа исполняла для абхазского зрителя музыку, написанную самим Алексеем Самариным.

Во второй части концерта на сцену вышла джазовая исполнительница, участница шоу "Голос 5" Валерия Гехнер, которая исполнила известные джазовые композиции, среди которых были песни Дины Вашингтон, Луия Армстронга и других.

Завершился фестиваль под веселую песню "I feel good".

После концерта Валерия Гехнер призналась, что влюблена в абхазскую публику и обязательно еще вернется в Сухум.

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Международный джазовый фестиваль SUKHUM AQUAJAZZ 2019 прошел в республике в четвертый раз, ранее в нем принимали участие трубач и певец Рональд Бейкер (США), трио Алексея Черемизова (Россия), трио Армена Мерабова, блюзовая группа Red Rocks, гитарист Алексей Кузнецов и другие. В этом году в фестивале также принимают участие джазмен Алексей Самарин и участница шоу "Голос 5" Валерия Гехнер.