Апофеоз Бродского: питерский театр Vertumn выступил в Сухуме

Сария Кварацхелия, Sputnik

Сумеречный свет. На экране возникает портрет Бродского. Под живое музыкальное сопровождение выходят актеры Елена Бедрак и Александр Мицкевич. Так начинается спектакль "Пилигрим. Иосиф Бродский", в котором художественные и документальные тексты переплетаются с биографией и письмами поэта.

Спектакль петербургского театра Vertumn – это не примитивная декламация поэзии, и не сухое изложение фактов из жизни Бродского. Это целостное полотно, наполнное драматургией. Шаг за шагом зритель погружается в спектакль, сопереживает свободному поэту и уже иначе смотрит на его творчество.

© Sputnik / Томас Тхайцук Литературно-джазовый спектакль " Пилигрим. Иосиф Бродский"

Актерское исполнение усиливает музыкальное сопровождение, которое в этом спектакле по значимости не уступает текстам. Музыканты не просто импровизируют на сцене, но и раскрывают перед зрителем всю палитру современной музыки, начиная от би-бопа, завершая хип-хопом. Под такую музыку стихи Бродского звучат совершенно иначе. Каждая строчка нацелена на слушателя. И в какой-то момент даже кажется, что со сцены сам поэт обращается к тебе. Хоть актеры и читают стихи Бродского не так, как это делает в сохранившихся записях сам автор.

© Sputnik / Томас Тхайцук Музыканты не просто импровизируют на сцене, но и раскрывают перед зрителем всю палитру современной музыки

Эстетическое наслаждение

После спектакля зрители выходили и живо делились эмоциями. Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия призналась, что в восторге от спектакля.

"Бродский такой сложный, такой интересный. Сегодня мы увидели очень интересный театральный жанр: была и литература, и музыка, которая усиливала звучание. На мой взгляд, театр смог передать протестный дух Бродского. Спектакль сделан с очень хорошим вкусом. Большой зачет РУСДРАМу за то, что они осуществляют такие проекты у себя на сцене", – отметила Арсалия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Актеры Елена Бедрак и Александр Мицкевич

Необычное исполнение творчества Бродского не оставило равнодушным постоянную зрительницу РУСДРАМа Асиду из Сухума.

"Большое эстетическое наслаждение испытала на спектакле санкт-петербургского театра в РУСДРАМе, – призналась она. – Поэзия - мой антидепрессант. Когда уж очень тяжело, открываю томик стихов любого автора серебряного века и начинаю читать. И я ни за что бы не упустила возможности побывать на спектакле "Пилигрим. Бродский". В силу некоторых жизненных обстоятельств, пришлось более полугода быть вдали от Абхазии. И стихи Бродского стали как-то по-особенному созвучны моему настроению: разлука с родиной, родственниками и друзьями, и "воротишься на родину, смотри, кому еще ты нужен, кому в друзья ты попадешь".

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Журналист Элеонора Гилоян давно изучает творчество Бродского. Для нее загадка, как актеры смогли запомнить такое огромное количество стихов Бродского и так мастерски соединили их с биографией и письмами поэта.

"Питерский театр как-то сумел все это скомпоновать и сделать биографическую историю. Получился такой хороший де-персонализированный спектакль. Мне кажется, такие эксперименты нужно часто проводить, потому что читать Бродского почему-то считается сложным. Говорят, чтобы понять одно стихотворение Бродского нужно прочесть десять книг. Мне кажется, что Бродского нужно чувствовать. Я сидела в зале, смотрела на людей и мне показалось, что они именно чувствовали поэта. Может, это как раз та форма, которая позволяет понять Бродского", – поделилась своими эмоциями Гилоян.