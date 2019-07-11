Кандидаты в президенты позавидовали бы: РУСДРАМ подвел итоги работы

О том, сколько зрителей Русский театр драмы имени Искандера собрал за 38-й сезон, какими премьерами порадовал РУСДРАМ и каких успехов достиг на гастролях, а также о том, к каким сюрпризам готовиться зрителю, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

За девять месяцев 38 театрального сезона РУСДРАМ посетили 35 тысяч зрителей. Это 15% от 240 тысячного населения республики. Гендиректор Ираклий Хинтба даже пошутил на этот счет: если на выборах за кандидата проголосует такое количество людей, то он вполне может стать президентом Абхазии.

За девять месяцев в Русском драматическом театре сыграли 79 репертуарных спектаклей, не считая спецпроектов. Всего до конца сезона планируют показать 109 постановок.

За этот год РУСДРАМ выпустил пять премьер – "Кьоджинские перепалки", "Хаджи-Мурат", "Пиратский праздник Новый год", "Сказка о том, как волк Абга стал рыбаком" и "Визит старой дамы". Но это не все. Планируются еще две премьеры – "На всякого мудреца довольно простоты" по Островскому и "Электра" по Еврепиду.

"На всякого мудреца довольно простоты" – это будет острая, актуальная комедия. Мы будем узнавать себя, друзей в каждом персонаже, в каждом слове. Будет очень смешной спектакль с яркими актерскими работами, с вкуснейшим текстом. Ставить будет Алексей Размахов, который у нас участвовал в "Режиссерской лаборатории". В спектакле будет занята практически вся труппа театра. Будет очень интересно. Премьера состоится 3 и 4 октября", – анонсировал Ираклий Хинтба.

Спектакль "Электра" по Еврепиду выиграл конкурс в рамках "Режиссерской лаборатории", который проходил в ноябре 2018 года. Спектакль будет ставить молодой российский режиссер Артем Устинов. Премьеру можно будет посмотреть уже 30 и 31 октября.

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Ираклий Хинтба напомнил, что в театре также активно работает арт-фойе, которое регулярно, раз в месяц, проводит литературные встречи или концерты. Впереди намечается живой концерт абхазской певицы Мадины Кварацхелия.

В следующем театральном сезоне премьер будет меньше. Это гендиректор объясняет тем, что репертуар театра уже перенасыщен.

"В следующем сезоне будет пять премьер. Мы вынуждены сокращать количество премьер. Очень много спектаклей в репертуаре. Уже 14 названий. А когда у нас 20 спектаклей, это все уже не помещается в афишу. Мы уже расстались со спектаклем "Рождество в доме Купьелло". Каждый сезон, возможно, нам придется расставаться с одним спектаклем. Физически, и просто технически, очень сложно вести такой репертуар. Особенно в условиях такого маленького помещения. Декорации непросто содержать и эксплуатировать", – пояснил Хинтба.

Два сюрприза для абхазского зрителя

В 38-м сезоне абхазского зрителя ждут еще два сюрприза. Уже 13 июля состоится премьера литературно-джазового спектакля "Пилигрим. Иосиф Бродский" питерского театра Vertumn.

"В спектакле прозвучит поэзия Бродского и факты из его жизни, все будет проходить в игровом формате и сопровождаться живой джазовой музыкой в исполнении четырех замечательных музыкантов. Это очень необычный спектакль, который был показан во многих театрах, и мы рады, что сможем показать его у нас", – отметил он.

Сенсацией Хинтба назвал гастроли Московского художественного театра имени Чехова (МХТ), который привезет в Абхазию спектакль "Пролетный гусь" по прозе Виктора Астафьева. Постановку покажут в РУСДРАМе 11 и 12 сентября. Билеты начнут продавать с 12 июля.

"В сентябре, уже после президентских выборов, в нашем театре состоятся гастроли МХТ имени Чехова. Театр приезжает к нам в рамках программы "Большие гастроли" Министерства культуры России. Привозят спектакль "Пролетный гусь", который в 2004 году получил Государственную премию России. Спектакль на самом деле ошеломляет. Он рассказывает о простых ребятах, на которых держится любая армия, которые несут самую большую нагрузку во время войны, а после войны они оказываются не у дел. И те, кто отсиживался, в конце оказываются героями", – добавил Хинтба.

Окно в Европу

На пресс-конференции Ираклий Хинтба напомнил об участии РУСДРАМа в фестивале "Толстой" в Ясной Поляне 6 июля.

"Наше участие в фестивале "Толстой" – историческое событие. Попасть на него – большая честь. Эта честь удваивается тем, что организаторы берут на себя все расходы по участию театров в фестивале. Наша поездка туда полностью оплачивалась Министерством культуры России и правительством Тульской области", – отметил он.

Это уже вторые гастроли "Хаджи-Мурата". Ираклий Хинтба уверен, спектакль и дальше будет путешествовать. В планах у театра пробить окно в Европу.

"Я надеюсь спектакль выйдет в Европу. У нас есть некоторые представления, как это можно сделать. Им интересуются продюсеры. Мы будем отправлять записи нашего спектакля. Надеюсь, у нас что-то получится", – сказал Хинтба.

Еще одни гастроли ожидаются в РУСДРАМе в ноябре 2019 года. На этот раз выезжает "Игрок" , спектакль покажут на Международном театральном фестивале Достоевского в Великом Новгороде.

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"С нами будет Государственная хоровая капелла. А это огромный коллектив. Надеюсь, нам поможет государство, чтобы мы смогли выехать на этот фестиваль. Организаторы берут на себя все, кроме перелета творческой группы. А все остальное оплачивают организаторы фестиваля", – добавил Хинтба.