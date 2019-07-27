Органная запись из Пицундского Храма выиграла конкурс Московской консерватории

СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Белорусский звукорежиссер Вадим Киранов, работавший над записью диска народной артистки Абхазии Марины Шамба, завоевал премию в номинации "Запись камерного инструментального произведения" в первом международном конкурсе звукорежиссеров Московской государственной консерватории, рассказал в интервью радио Sputnik сам Киранов.

На конкурсе звукорежиссер представил композицию "Импровизация на тему Византийского распева".

"О конкурсе я узнал случайно. Однажды мой коллега рассказал мне о нем, я зашел на сайт Московской консерватории и решил послать несколько своих записей, в том числе и те, что исполняла Марина Николаевна. Друзья профессионалы и любители говорили мне, что эти записи более эффекты, хорошо воспринимаются и производят хорошее впечатление. Византийский распев - это духовная музыка, что-то очень высокое", - сказал Киранов.

По словам, Киранова орган в Пицундском храме обладает особым звучанием.

"Из всех органов, что мне удалось слышать, Пицундский орган - самый грандиозный по звучанию и богатству красок. Возможно, одна из важных причин - акустика Храма. Также у органа механическая передача от клавиш на клапаны - это позволяет тонко передать эмоции и настроение исполнителя" - объяснил он.

Звукорежиссер также отметил мастерство Марины Шамба, которая исполнила композицию.

"Мне удавалось слышать только двух органистов такого уровня. Второй - Олег Янченко. Они сливаются с органом, все остальные как-то не трогают за душу. Что бы ни играла Марина Николаевна, все трогает душу" - сказал он.

Сама Марина Шамба призналась, что не сразу решилась сделать запись. По ее словам, инициатива записи принадлежит музыканту Татьяне Гаврииловой-Сучковой, которая познакомила Марину с Вадимом Кирановым и приложила много усилий для организации записи, что было совсем непросто.

"Я долго не собиралась записываться, все думала, что не получится, но Киранов меня заставил. Я решила, что такой момент нельзя упускать и записала также абхазские народные песни. Впервые произведение прозвучало в храме 26 июля 2016 года. А всего в сборнике девять произведений, над ними мы работали несколько дней", - рассказала она.

Открытие органа в Пицундском храме состоялось 1 ноября 1975 года. Музыкальный инструмент был создан знаменитой немецкой фирмой "А. Schuke".

Первыми на инструменте сыграли органисты высочайшего класса — неизменный художественный эксперт-консультант фирмы "А. Schuke", профессор Лейпцигской консерватории Вольфганг Шетелих и органист Лейпцигского храма святого Томаса Ханес Кестнер.

С 1977 года по предложению профессора Ройзмана в храме ежегодно стали проводиться сентябрьские фестивали классической органной музыки. Традиции заложенные Ройзманом продолжила первая абхазская органистка Марина Шамба.

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