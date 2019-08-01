Выставка работ Варвары Бубновой пройдет в доме-музее Марины Цветаевой

В рамках выставки пройдут также встречи с художниками и мастер-классы по японской живописи.

СУХУМ, 1 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка работ художницы Варвары Бубновой, написанных в эмиграции в Японии с 1920 по 1960-е годы пройдет в Доме-музее Марины Цветаевой в Москве с 9 августа по 15 сентября.

"На выставке будут представлены работы Бубновой японского периода из частной коллекции – без них в Японии не обходится ни одна публикация о русском авангарде. Пейзажи, портреты, автопортреты, сцены из повседневной жизни: ранние работы проникнуты энергией русского авангарда, более поздние – лаконичны и сдержанны. В период жизни в Сухуме Варвара Бубнова дарила работы другу, с единственным условием – эти работы никогда не покинут Россию. Коллекция пережила тяжелые времена войны и чудом сохранилась, оказавшись в нашей стране ", - говорится на сайте дома-музея.

В рамках выставки организаторы подготовили встречи с художниками и искусствоведами, а также мастер-классы по японской живописи.

Заслуженный художник Абхазии Варвара Дмитриевна Бубнова родилась 17 мая 1886 года в Санкт-Петербурге.

С 1922 года по 1958 годы она жила в Японии, работала и совершенствовалась в технике автолитографии, преподавала русский язык и литературу, воспитала не одно поколение японских русистов. Бубнова — кавалер ордена Драгоценной короны за заслуги в области распространения русской культуры и языка в Японии.

В 1958 году Варвара Бубнова переезжает в Сухум. Здесь со свойственной ей энергией включается в творческую жизнь Абхазии. Новые впечатления, встречи с людьми нашли яркое отражение в ее работах.

Умерла Бубнова 28 марта 1983 года в Ленинграде. Похоронена художница в Сухуме.

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