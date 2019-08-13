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Археологи нашли в Помпеях сокровищницу времен Римской империи

© Foto / Parco Archeologico di Pompei
Культура
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В руки археологов попали остатки небольшого деревянного сундука, принадлежавшего, вероятно, богатому горожанину.

СУХУМ, 13 авг – Sputnik. Археологи обнаружили в Помпеях сокровищницу с украшениями и оберегами времен Римской империи, передает РИА Новости со ссылкой на Euronews.

"Предметами пользовались в повседневной жизни. На многих украшениях есть символы удачи, плодородия и защиты от недоброжелателей. Мы также обнаружили подвески в виде кулаков, черепов, скарабеев и Гарпократа (бог молчания, - Прим. ред.)", - рассказал директор археологического парка Помпеи Массимо Осанна.

Украшения изготовлены из из египетского фаянса, бронзы, кости, янтаря, сердолика, аметиста, камня, стекла и хрусталя. Исследователи считают, что они, скорее всего, принадлежали богатым горожанам.

Кроме того, на месте раскопок удалось обнаружить бронзовые петли и остатки деревянной шкатулки. В ней хранились стеклянные бусы, фигурки из кости, зеркала и другие предметы. Находки выставят в музее Palestra Grande.

© Foto / Parco Archeologico di Pompei
Украшения и обереги времен Римской империи

Помпеи - древний город, который был разрушен после извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры.

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Теги:
Священная Римская империя, археология


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