От "Музыкального панно" к скульптурной графике: путь художника Игоря Чичба

О непростой творческой судьбе художника Игоря Чичба, его работах и вдохновении, о том, какую роль сыграла в его жизни война и чем он занимается сейчас, читайте в материале Sputnik.

Глиняные работы художника Игоря Чичба закупают лавки и магазины сувениров, их с удовольствием приобретают туристы на сухумской набережной. Но сам мастер называет свою теперешнюю работу лишь "средством существования" и вспоминает совсем другие времена.

Асида Квициния, Sputnik

Революционное панно

Игорь Чичба окончил Тбилисскую академию искусств, факультет изделия, где обучался всем направлениям изобразительного искусства – литью, керамике, рисунку, живописи, скульптуре.

Одной линией он мог рисовать портреты людей.

"Один из преподавателей называл меня новатором и не проводил лекции без меня, он говорил, что ему просто неинтересно", - с улыбкой вспоминает художник.

© Sputnik / Томас Тхайцук Наброски художника

Дипломная работа мастера - глиняное панно - вызвала неоднозначную реакцию, почти дошло до скандала, ведь подобного не происходило за всю историю академии - 18 профессоров спорили о том, какую оценку поставить молодому художнику.

"Моя работа называлась "Музыкальное панно", много шуму она наделала. Одни кричали, что нужно ставить двойку, другие настаивали на пятерке, споры не унимались. Еще немного, и дошло бы до драки", - рассказывает Чичба.

Среди преподавателей были те, кто придерживался старой школы, работы в классическом стиле, но были и те, кто поддерживал новые, более прогрессивные и смелые методы работы, вспоминает художник.

После долгих споров профессора остановились на четверке. Работа мастера была новым явлением в академии, где было принято опираться на принципы старой школы, используя элементы классического искусства.

Выпускники академии, среди которых "Музыкальное панно" произвело настоящий фурор, последовали примеру Игоря Чичба и защищали работы, взяв за основу его дипломное произведение. Панно осталось в Тбилиси, у Чичба сохранилась его гипсовая форма, но повторять работу мастер не стал.

Мастерская на развалинах фонда



В здании, где сейчас находится мастерская Игоря Чичба, раньше размещался Худфонд Абхазии. Игорь Чичба возглавил его за пять лет до войны. Он горел этой работой.

Комнаты фонда были заполнены грунтовыми холстами, кистями, мольбертами, шпателями, красками всех видов. В обязанности Чичба входило обеспечение художников всем необходимым для работы. Худфонд существовал за счет процентов от заказов художников. Все магазины и выставочные залы были в его распоряжении.

С началом войны художник отправился на фронт, закрыв здание на замок. Когда он вернулся, то обнаружил пустой склад. Ни мольбертов, ни красок, ни одной кисточки не было в здании.

Но мастер решил не сдаваться и восстановить работу Фонда.

"Пять лет я проработал, но художники перестали приходить, стали вести дела самостоятельно, а грабежи не прекратились. Я решил выкупить это здание, оформить его через суд и сделать свою мастерскую", - рассказывает Чичба.

Проволочное искусство

Отряд Игоря Чичба вернулся в Сухум сразу после освобождения столицы, 27 сентября 1993 года.

Квартира художника, как и мастерская, была полностью разорена.

"Мои соседи решили, что я погиб, и вынесли все, что было. Вещи, мебель и даже оружие, спрятанное в тайнике. Я прошелся по пустому дому, и там, где раньше лежали мои инструменты, на стене висела проволока, я взял ее в руки, сел и стал крутить, вот и докрутился", - вспоминает Чичба.

Он называет свои работы из проволоки "скульптурной графикой".

"Цельной проволочной линией ты создаешь объемную скульптуру. Посмотрите, она со всех сторон цельная, с какой стороны на нее ни глянуть, и как бы ты ее ни повернул, появляется человеческая фигура. Многие художники пытались это смастерить, но сделать такое действительно сложно. Даже владея техникой, нужно очень хорошо знать и чувствовать рисунок. Без чувств ничего не выйдет", - рассказывает мастер.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Скульптурная графика" Игоря Чичба. Фигура женщины, выполненная из цельной линии проволки

Чичба советует не фотографировать проволочные работы: "Камера не передает суть скульптуры, не каждый понимает, в чем дело, на фотографии не видно объемности композиции, кажется, что это просто, поэтому я всегда советую не снимать".

Сокровища мастера

В 1995 году первый президент Абхазии Владислав Ардзинба организовал выставку абхазских художников. К этому времени Игорь Чичба создал еще несколько проволочных скульптур и представил их на той выставке.

"К выставкам я отношусь плохо, мне кажется, это похоже на показуху, и смысла в них нет. Люди не понимают и дают свою оценку. Но Владислав попросил, и я решил принять участие. Помню, в тот день привели детей в выставочный зал. В отличие от надменных взрослых, детям было интересно разглядывать работы художников", - продолжает он.

- А сегодня вы занимаетесь творчеством? – спросила я.

- Нет такого понятия "заниматься творчеством". Это настроение человека заниматься тем, что он любит, тем, что ему нравится, и настроение играет здесь важную роль. 25 лет я не держал карандаш в руке, рука начинает дрожать. После войны я не рисовал, да и было не до этого, семью надо было кормить. Потом был инсульт, даже подпись поставить сложно. Все, что осталось, было сделано до войны.

© Sputnik / Томас Тхайцук К выставкам я отношусь плохо, мне кажется, это похоже на показуху

Многие работы Игоря Чичба не сохранились. Но в мастерской художника стоит сейф, где все еще хранятся университетские рисунки и эскизы работ.

"Зачем рассказывать - лучше посмотреть", - говорит он и раскладывает на столе свои работы.

Первое полугодие первого курса – на бумаге изображен портрет женщины. Художник писал ее с натуры. Рисунок сделан карандашом. За годы бумага потемнела.

"Она была белой-белой", - говорит мастер. Но даже спустя 45 лет потемневшая бумага не испортила портрета. Женщина на рисунке, казалось, вот-вот оживет.

- А вот эта работа в каком стиле? – спрашиваю я.

- В стиле абстракции. Это натюрморт, сверху полосы, он был вылеплен, потом пропал, - говорит Чичба.

- И это было вылеплено, - показывает художник на другой эскиз. - Это не понравилось, я не стал продолжать, даже выкинул, кажется. А вот скрипач, его я вылепил, на этом рисунке сюжетная композиция, она стоит в Гудауте, типа музыкального панно, – показывая рисунок, объясняет художник.

© Sputnik / Томас Тхайцук Игорь Чичба в своих работах не придерживается какого-то определенного стиля, по его мнению, нужно делать то, что хочется, и создавать то, что нравится

Игорь Чичба в своих работах не придерживается какого-то определенного стиля, по его мнению, нужно делать то, что хочется, и создавать то, что нравится, не ограничивая себя каким-то определенным направлением.

- А портрет любимой девушки у вас есть среди эскизов? – поинтересовалась я.

Мастер продолжал листать свои эскизы и в этот момент остановился на портрете девушки.

- А почему вы считаете, что эта девушка не любимая? - сказал он, указывая на один из портретов. – Во все свои работы мастер вкладывает чувства. Не создает художник что-то просто так. Каждый рисунок и эскиз чем-то или кем-то был вдохновлен – объясняет он.

Передать дело

Мастерская Игоря Чичба заставлена его работами. Готовые кувшины стоят аккуратно в ряд на полу, на полках - глиняные чайники, стаканы, кофеварки. Две печи и небольшой бассейн, в котором керамист смешивает глину, расположены неподалеку, в шкафах со специальным подогревом мастер сушит отлитые формы, прежде чем отправить в печь.

Керамикой Чичба занимается уже больше 20 лет. Печь для своих изделий он смастерил сам. Глину закупает у кирпичного завода в селе Отхара.

Несколько лет назад у мастера были помощники. В мастерской работало 15 человек. Со временем людей стало меньше, обученные мастера стали открывать свое керамическое производство.

Последние несколько лет Чичба работает один. Для создания одного кувшина керамисту нужна неделя. Чтобы ускорить процесс мастер работает над несколькими изделиями сразу.

Работа керамиста делится на несколько этапов. На первом этапе надо смешать глину и разлить ее по формам. Второй этап наступает, когда глина высохнет. Игорь Чичба определяет на глаз, когда форма высохла и ее можно отправить в печь. В печи изделие находится два с половиной часа, а затем еще пару часов на остывание - и изделие готово.

© Sputnik / Томас Тхайцук Художник Игорь Чичба

Работы художника Игоря Чичба закупают лавки и магазины сувениров. Туристы с удовольствием приобретают их на сухумской набережной, напротив "Брехаловки". Но сам мастер свою работу называет "серийным производством и средством существования", не имеющим ничего общего с настоящим творчеством.

С каждым годом эта работа приносит все меньше радости и становится в тягость мастеру. Игорь Чичба говорит, что он бы передал свое дело - было бы кому.

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