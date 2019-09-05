Хоровая капелла Абхазии впервые выступит в Большом зале Московской консерватории

XV Международный Осенний хоровой фестиваль имени профессора Бориса Тевлина пройдет в Московской консерватории на сцене Большого зала с 17 сентября по 9 октября.

СУХУМ, 5 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Государственная хоровая капелла примет участие в XV Международном Осеннем хоровом фестивале в Москве, рассказал в интервью Sputnik Абхазия директор капеллы Нодар Чанба.

"Фестиваль носит имя одного из моих педагогов, профессора Бориса Тевлина. Это значимое событие в культурной жизни России. В этом году в нем участвует очень много различных хоров, в том числе камерный хор Московской консерватории, сводный хор. Будут дирижировать известные люди, профессора, одним словом это большой престижный фестиваль", - сказал Чанба.

Впервые Государственная хоровая капелла Абхазии будет участвовать в московском фестивале, отметил директор капеллы.

"25 сентября у нас состоится концерт в Большом зале Московской консерватории имени Чайковского. Это тоже впервые в истории нашей капеллы, это самый престижный зал на территории России. В зале великолепная акустика, где выступают самые известные мировые звезды, исполнители классической музыки", - рассказал Нодар Чанба.

XV Международный Осенний хоровой фестиваль имени профессора Бориса Тевлина пройдет в Московской консерватории на сцене Большого зала с 17 сентября по 9 октября.

"В основном мы будем исполнять абхазскую музыку, и, естественно, народные песни. Также сыграем произведение русского композитора Андрея Эшпай и произведение Сезара Франка "Panis Angelicus", все остальное это абхазская музыка", - резюмировал Нодар Чанба.

Государственная хоровая капелла Абхазии примет участие в фестивале в Москве в рамках подписанного плана сотрудничества между Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии и Министерством культуры России "Культурные сезоны Россия-Абхазия 2019".

Каждый год в рамках фестиваля выбирается сквозная тема, объединяющая программы концертов, построенных по принципу гала. В этот раз фестиваль посвящен 85-летию со дня рождения композитора Альфреда Шнитке — "Планета Шнитке".

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