Театр начинается с фойе: Абхазский драмтеатр открыл новую культурную площадку

СУХУМ, 13 авг- Sputnik, Асмат Цвижба. Официальное открытие театрально-концертного зала состоялось в Абхазском драматическом театре 13 августа.

Об идее создания концертного зала, усилиях коллектива и его значении, открывая вечер, рассказал директор театра Нодар Чанба. Он также отметил, что концертный зал - шестой культурный проект Абхазского драматического театра в этом году.

"Этот зал ранее играл функцию фойе. Здесь не было ни карнизов, ни рояля, ни всех стульев, а было лишь пустое помещение. Однако я сразу заметил, что здесь очень хорошая акустика, это подтвердили и специалисты", - сказал он.

По словам Чанба, большую роль в открытии концертного зала сыграло приобретение рояля. Инструмент стоимостью более миллиона рублей театру подарил житель Германии родом из Абхазии Джем Азак (Маршан). Впервые на сцене концертного зала рояль прозвучал в исполнении молодого абхазского пианиста Бараса Куджба, который исполнил произведения Баха, Шопена и Бетховена.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие театрально-концертного зала в Драмтеатре

Для зрителей выступили также оперный певец Алхас Ферзба, скрипач Михаил Алхазов и Эмилия Терзян-Хагба. На вечере прозвучало стихотворение Баграта Шинкуба в исполнении актера театра Кесоуа Хагба, для гостей спели народная артистка Абхазии Виолетта Маан и Государственная хоровая капелла Абхазии.

Жительница Сухума Ирина Платонова отметила, что открытие концертного зала - большое событие в культурной жизни Абхазии.

"Зал такой замечательный, я даже не представляла, что так можно было все устроить. Здесь замечательная атмосфера, акустика и, конечно, белый рояль. Надеюсь, теперь мы сможем часто слушать концерты классической музыки с участием капеллы, артистов народной эстрады.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие театрально-концертного зала в Драмтеатре

Я помню, какая замечательная атмосфера была в довоенном Сухуме. Эти концерты классической музыки, опера, хоровое пение. Сегодня я вновь будто бы перенеслась на минуту в то прекрасное время. Я очень довольна!", - сказала она.

По словам директора дома-музея Дмитрия Гулиа, театроведа Светланы Корсая, новый концертный зал может стать многофункциональной культурной площадкой.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие театрально-концертного зала в Драмтеатре

"Это замечательный зал, здесь великолепная акустика. Это отдушина, вдохновение. Это что-то новое, конечно же у нас есть филармония и залы Музыкального училища, но у нас таких концертных залов не так много. Этот зал открыт для любых экспериментов музыкального и поэтического характера. Те же шедевры абхазской литературы будут великолепно звучать здесь, так же, как музыкальные и поэтические вечера", - сказала она.

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