От барокко до XX века: органный фестиваль открылся в Пицунде

СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде" открылся в Патриаршем соборе в Пицунде 9 сентября в 17:00.

"Традиционно, фестиваль открываю я, а закрывает Марина Шамба. В программе фестиваля будут произведения от барокко до музыки XX века. Музыка разнообразная, это Франция, Германия, Италия, будет такой экскурс в эпохе. В концерте будет принимать участие солистка Госфилармонии Кристина Эшба, она исполнит ряд Ave Maria. Мы решили сосредоточиться на этом жанре, так как он очень характерен для звучания в соборе и с органом звучит эффектно", - сказал в интервью радио Sputnik органист Лука Гаделия.

10 сентября в 17:00 в Пицундском храме выступит органистка из Японии Хероко Инуэ в дуэте с саксофонисткой Вероникой Кожухаровой. 11 сентября в 17:00 выступит органист Артем Хачатуров, после него в 20:00 даст концерт Сергей Будкеев. 12 сентября свою концертную программу представят органисты Михаил Павалий и Александр Князев. 13 сентября – заключительный день фестиваля.

"С большинством участников я знаком, мы общаемся и поддерживаем контакты. С Артемом Хачатуровым, который будет принимать участие в фестивале, мы раньше не были знакомы. Дуэт Хероко Инуэ и Вероники Кожухаровой я слышал несколько раз в рамках концертов в Москве, это прекрасный концерт", - подчеркнул Лука Гаделия.

Дуэт органа и саксофона – очень необычно, колоритно и свежо, заметил музыкант.

"Саксофон - самый молодой инструмент, орган – самый старый, и этот дуэт, наверное, сложился где-то во второй половине XX века. Потому что изначально саксофон был джазово-эстрадным инструментом", - сказал он.

Любой международный фестиваль имеет большое значение для страны, в которой он проводится.

"О нашем зале узнают все новые и новые исполнители, естественно, они вращаются в кругах музыкантов и рассказывают о нашем фестивале, это очень приятно", - отметил Гаделия.

Министр культуры и историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия отметила, что ежегодно, фестиваль "Органные вечера в Пицунде" собирает известных исполнителей классической музыки.

"Когда именитые музыканты получают приглашение на фестиваль в Пицунду, то они с удовольствием приезжают сюда. Органная традиция сильна в странах Европы, несколько лет назад побывала в Соборе Парижской Богоматери где установлен орган. У них есть так называемый титульный органист, такой титул говорит о том, насколько ценится этот инструмент во Франции", - сказала министр.

Лучшие традиции органной музыки сохраняются в Абхазии, и для продвижения имиджа республики они имеют большое значение, считает Арсалия.

Фестиваль "Органные вечера в Пицунде" стал преемником Международного фестиваля органной музыки, проходившего ежегодно в Пицунде с 1977 года вплоть до 1992 года.

Инициатором фестиваля довоенной поры был Леонид Ройзман – выдающийся российский органист, профессор Московской консерватории имени Петра Чайковского, при экспертном участии которого в Абхазии и в России появилось много органов известных немецких фирм.

Почти за 15-летнее существование фестиваля Пицунду с концертами посетили самые известные органисты России, Германии, Прибалтики, Украины, Армении и многих других стран.

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