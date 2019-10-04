Влюбленный в абхазские мотивы: авангард и пейзажи Николая Лозового

Советский художник-авангардист Николай Лозовой родился 4 октября 1901 года. Мастер посвятил большую часть своих произведений пейзажам, историям и мотивам Абхазии, куда он переехал жить в 1945 году.

СУХУМ, 4 окт –Sputnik, Асмат Цвижба. Николай Лозовой - художник, который знал природу Абхазии лучше, чем ее жители, сказала в интервью радио Sputnik владелец художественной галереи "Шазина" Шазина Агрба.

Российский авангардист Николай Лозовой был учеником известного советского живописца Кузьмы Петрова-Водкина, графика Дмитрия Митрохина и авангардиста Павла Филонова. В конце 1920-х годов он познакомился с советским художником-авангардистом Казимиром Малевичем, с которым долгое время работал в его лаборатории при Государственном институте истории искусств.

Художник прожил сложную жизнь, он был участником Гражданской и Великой Отечественной войн, узником ГУЛАГа, но даже в заключении продолжал рисовать. В одном из интервью директор Дома русского зарубежья Виктор Москвин отметил, что, несмотря на то, что работы того времени были выполнены из подручных материалов, они очень ярко передают душевное состояние своих героев.

"Человек находился в экстремальных условиях, и там, наверное, многие вещи воспринимаются острее. Поэтому его портреты этого периода наиболее острые, пронзительные", - добавил он.

© Foto / Елена Стародымова Николай Лозовой

В 1930 году Николай Лозовой был лишен избирательских прав и отправлен в ссылку в село Дербетовка Ставропольского края. В 1945 году художник переехал в Сухум, где и провел остаток жизни. В Абхазии Лозовой преподавал русский язык в Сухумском педагогическом институте, продолжал писать картины и дружил с художницей-авангардисткой Варварой Бубновой, которая написала шесть его портретов.

"Это был очень интеллигентный и образованный человек, который обучал в Абхазии красивому русскому языку и литературе. Но в то же время он был очень скромный человек", - отметила Агрба.

В Абхазии Лозовой создал много работ. В наследии мастера мало абстрактных картин, его творчество носило предметный, экспрессивный характер.

© Foto / Николай Лозовой Картина Николая Лозового

Его привлекали горные пейзажи, субтропическая природа. Среди известных произведений абхазского периода Лозового "Вода в степи", "Натюрморт с сапогами и топором", "Натюрморт с бидоном и рыбой", "Дворик с машиной", "Пейзаж с крышами", "Окрестности села Псху". Свои работы, по примеру учителя Павла Филонова он предпочитал не подписывать.

© Foto / Лозовой Николай Лозовой Николай "Дворик с машиной"

"Я очень люблю его горные пейзажи – пастбища, стада, коровы, быки. Они как искандеровские пейзажи – сильные существа, начисто лишенные агрессии. И своими произведениями он привлекал большую симпатию к Абхазии во всем мире", - рассказала Агрба.

Николай Лозовой скончался в ноябре 1992 года в захваченном грузинскими войсками Сухуме. Его сын, Александр Лозовой – известный абхазский художник, автор особой технологии нанесения краски на холст под названием "монотопия". Картины Лозового младшего отличает яркость, большое количество цветов, внутренняя динамика и ритм.

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