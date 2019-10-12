Фильм "Джокер" собрал в российском прокате более миллиарда рублей

Фильм об одном из главных злодеев DC Comics, главном враге Бэтмена, Джокере вышел на широкие экраны 4 октября 2019 года.

СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Драматический триллер режиссера Тодда Филлипса "Джокер" собрал в российском прокате с момента выхода картины на широкие экраны более одного миллиарда рублей, о чем свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.

После выхода на российские экраны лента заработала один миллиард 13 миллионов рублей. Из них за первые выходные фильм собрал почти 634 миллионов рублей.

Отмечается, что с начала проката в России картину посмотрели более 3,5 миллиона зрителей.

Картина рассказывает историю Джокера - главного врага супергероя Бэтмена из комиксов издательства DC Comics. 7 сентября "Джокер", главную роль в котором исполнил трехкратный номинант на премию "Оcкар" Хоакин Феникс, удостоился "Золотого льва Святого Марка" 76-го Венецианского кинофестиваля. Критики прочат этой работе, которая никак не связана с предыдущими фильмами о Бэтмене, номинацию на "Оскар".

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