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Джокер. Архивное фото

Фильм "Джокер" собрал в российском прокате более миллиарда рублей

© Фото : пресс-служба Caro Premier Film Company
Культура
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Фильм об одном из главных злодеев DC Comics, главном враге Бэтмена, Джокере вышел на широкие экраны 4 октября 2019 года.

СУХУМ, 12 окт – Sputnik. Драматический триллер режиссера Тодда Филлипса "Джокер" собрал в российском прокате с момента выхода картины на широкие экраны более одного миллиарда рублей, о чем свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), опубликованные на сайте Фонда кино.

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После выхода на российские экраны лента заработала один миллиард 13 миллионов рублей. Из них за первые выходные фильм собрал почти 634 миллионов рублей.

Отмечается, что с начала проката в России картину посмотрели более 3,5 миллиона зрителей.

Картина рассказывает историю Джокера - главного врага супергероя Бэтмена из комиксов издательства DC Comics. 7 сентября "Джокер", главную роль в котором исполнил трехкратный номинант на премию "Оcкар" Хоакин Феникс, удостоился "Золотого льва Святого Марка" 76-го Венецианского кинофестиваля. Критики прочат этой работе, которая никак не связана с предыдущими фильмами о Бэтмене, номинацию на "Оскар".

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Теги:
драма, триллер


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