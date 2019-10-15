"Рукописи не горят": вышел первый том сборника произведений Таифа Аджба

Сборник приурочен к 80-летию абхазского поэта, в него вошли все произведения Таифа Аджба, включая стихи, рассказы, публицистику, литературно-критические статьи, переводы, а также воспоминания современников о писателе.

СУХУМ, 14 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Вышел первый том сборника произведении поэта Таифа Аджба, рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия составитель сборника, академик-секретарь Академии наук Абхазии Валентин Когониа.

Всего планируется выпустить два тома сборника. По словам его составителя, второй том также выйдет до конца 2019 года.

"В первом томе отражены все поэтические произведения Таифа Аджба, включая поэмы и переводы. В конце сборника указан алфавитный порядок его произведений. Во втором сборнике будут его статьи, публицистика, рассказы, а также произведения писателя, переведенные на русский язык. Как известно, сам Таиф при жизни издал около трех книг на русском", – пояснил Валентин Когониа.

Сборник отражает творчество писателя в полной мере. В него включены все произведения, которые ранее были опубликованы в книгах, журналах и газетах.

Составитель Валентин Когониа сравнил ранее выходившие в печать стихи с рукописями автора - многие стихи Таифа Аджба в советское время подвергались цензуре.

"Мы провели большую работу по изучению рукописей Таифа Аджба. Все опубликованные когда-либо произведения писателя мы сравниваем с рукописями. Это делается, потому что, например, стих, опубликованный в книге, отличается от стиха, опубликованного в журнале. Тогда было такое понятие, как цензура, и часто публиковали произведения не в том виде, в котором хотелось бы автору", – отметил Когониа.

Составитель сборника признался, что процесс поиска и работы над произведениями Таифа Аджба пока еще не завершился. Есть такие стихи и рассказы, которые ранее публиковались только в журналах и газетах, а вот в отдельные сборники и книги не попали.

"Сейчас я продолжаю поиск в газете "Апсны", в журналах "Алашара", "Амцабз". Мне уже попадались немало стихов, которые некогда были опубликованы в этих изданиях и мало известны читателю", – добавил Валентин Когониа.

Сборник по произведениям Таифа Аджба пока еще не доступен широким массам. Издание выйдет в продажу, как только оба тома будут готовы.

К 80-летию Таифа Аджба Национальный банк Абхазии выпустит серебряную монету с изображением писателя. Апсар выйдет тиражом 100 единиц. Приобрести монету можно будет в банках республики уже в начале ноября.

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