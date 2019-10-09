Супруга поэта Таифа Аджба: до сих пор с ужасом вспоминаю 9 октября 1992 года

Супруга без вести пропавшего во время Отечественной войны народа Абхазии поэта Таифа Аджба Римма Когония в эфире радио Sputnik рассказала о последнем дне, когда видела супруга.

В 1992 году 9 октября грузинские гвардейцы забрали из дома известного абхазского поэта Таифа Аджба. Его поиски не увенчались успехом по сей день.

"Это очень тяжелый день для меня. Я видела, как забирают самого близкого человека и соседей. Это так неожиданно было, до сих пор с ужасом вспоминаю. В страшных кинофильмах показывают ведь, как немцы забирали, они были хуже немцев. Окружили дом, будто террористов ловили. Мой супруг был у нашего соседа, как вдруг я услышала женские крики, выглянув в окно увидела, что их забирают как пленных и усаживают в маленький автобус", - сказала Когония.

Вместе с поэтом Таифом Аджба забрали и его соседей Джоту Амичба, Хирбея Есава и супругов Салакая.

"Я все время вспоминаю его последние слова: "Спрячь дневник". Это были наброски, которые он делал для себя, может в будущем хотел их дополнить", - сказала Когония.

Более подробно беседу вы можете услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.

Абхазский поэт, лауреат Государственной премии имени Гулия Таиф Аджба - автор поэтических сборников, в том числе однотомник его избранных произведений "Благословения". Таифа Аджба по праву можно считать классиком абхазской детской литературы. Его произведения снискали любовь и уважение читателей, но судьба поэта сложилась трагически.

В 1994 году были опубликованы дневниковые записи "Дожить до рассвета", которые Таиф Аджба сделал в оккупированной грузинскими войсками столице Абхазии.

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