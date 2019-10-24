Четыре города: РУСДРАМ готовится к российским гастролям

В каких российских городах пройдут ноябрьские гастроли сухумского театра Искандера, какие четыре столицы собираются покорить русдрамовцы, какие спектакли покажут российским зрителям и что может заставить актеров почувствовать себя значимыми, в материале Sputnik Абхазия.

По географии в школе у меня была пятерка. Спасибо за знания учительнице Елизавете Ивановне Сичинава. Стоя у доски спиной к карте, примерные ученики должны были указкой "ткнуть" на названную педагогом страну. И если в политической карте мира разбираюсь хорошо, то выучить все административные округа, субъекты, столицы республик необъятной Российской Федерации задачи не было - знаю их плохо, особенно которые не на слуху. С Москвой понятно, но кто сразу ответит, столицы каких регионов города Сыктывкар и Йошкар-Ола, и административный центр какой области город Киров, куда собирается на гастроли театр из Абхазии?

Амра Амичба, Sputnik.

Город на реке

География гастролей РУСДРАМа в последнее время настолько обширна, то первое, что делаешь, когда читаешь анонс гендиректора театра Ираклия Хинтба об очередной поездке, - это начинаешь искать информацию, где этот город находится, сколько там живет потенциальных зрителей, какие в нем театры и насколько вообще там кипит культурная жизнь. Так было у меня с Саранском, где показали в марте "Хаджи-Мурата" на фестивале русских театров зарубежья "Соотечественники".

© Sputnik / Томас Тхайцук Предпремьерный показ спектакля "Хаджи-Мурат" в РУСДРАМе, 16 декабря 2018

Находясь в то время в Москве, сравнительно недалеко от Саранска, решила поддержать наших артистов своим присутствием. За один день в столице Мордовии успела побывать на репетиции спектакля, осмотреть главные достопримечательности и пообщаться вечером после показа с местными жителями о "Хаджи-Мурате".

Первый город в ноябрьском гастрольном турне РУСДРАМа - Сыктывкар. Впервые услышала об этом российском городе лет 15 назад, когда туда вышла замуж моя одноклассница из Сухума. За абхаза, кстати, который там жил и работал, сейчас, правда, они уже переехали в Очамчыру.

Позже узнала, что Сыктывкар - столица Республики Коми. Город расположен на берегу реки Сысолы и название города с языка коми переводится как "город на Сысоле". С Абхазией республику роднит то, что там тоже проблемы с родным языком. У них два государственных языка - коми и русский. Пишут, что язык коми потихоньку исчезает, молодежь его почти не знает.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Электра"

Сразу же на следующий день после премьерного спектакля "Электра" 1 ноября труппа РУСДРАМа вылетает в Сыктывкар. Везут три спектакля: "Визит старой дамы", "Хаджи-Мурат" и "Сказка о том, как волк Абга стал рыбаком".

На гастроли едут также художники-постановщики "Хаджи-Мурата" Батал Джапуа и спектаклей "Визит старой дамы" и "Сказки" Виталий Кацба.

"Надо будет приспосабливать декорации к новому пространству, - пояснил гендиректор театра Искандера Ираклий Хинтба. - К сожалению, режиссер "Хаджи-Мурата" Адгур Кове не сможет приехать, но приедет хореограф спектакля Людмила Веденяпина, которая будет работать с ребятами на репетициях. Приедет режиссер "Визита старой дамы" Антон Киселюс. Приезжают на гастроли из Москвы художники по свету Евгений Лисицын ("Хаджи-Мурат" и "Визит старой дамы" - ред.) и Алексей Крючков ("Сказка" - ред.), которые будут нам помогать, чтобы все прошло идеально. Наши спектакли насыщенны, сложны с точки зрения света, и чтобы восстановить их за короткое время на другой площадке, нужны профи самого высокого класса, поэтому мы самих художников по свету и приглашаем".

РУСДРАМовцы будут играть в главном театре Республики Коми – Государственном академическом театре драмы имени Савина. 3 ноября сыктывкарцам покажут сразу два спектакля – утром детскую "Сказку о том, как волк Абга стал рыбаком" по мотивам абхазских сказок, вечером "Хаджи-Мурата" по Толстому. А 4 ноября зрители увидят "Визит старой дамы" Дюрренматта.

Полумиллионный Киров

Несколько лет назад Кировская область была на слуху даже у завсегдатаев Брехаловки в Сухуме. Интересующиеся политикой могут вспомнить скандал с арестом и увольнением губернатора Кировской области Никитой Белых, приговоренного позже к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу почти в 50 миллионов рублей.

На сей раз Киров в Абхазии вспоминают по культурному поводу. В рамках программы "Большие гастроли" туда отправляются искандеровцы с тремя спектаклями. Город Киров - административный центр Кировской области, в нем более полумиллиона жителей. Входит в сотню самых крупных городов Европы.

"Гастроли в Сыктывкаре и Кирове стали возможны в рамках программы "Большие гастроли" Министерства культуры России, Федерального центра поддержки гастрольной деятельности, с которым мы сотрудничаем уже третий год. Они нас приглашают третий год подряд, хотя обычно русские театры за пределами России участвуют в этой программе в лучшем случае один раз в два года. Но учитывая, что хорошие отзывы о наших спектаклях, и мы стараемся всегда быть ответственными участниками этой программы, для нас делают такие прекрасные исключения, - отметил Ираклий Хинтба. - Уникальные условия гастролей, прекрасные условия размещения. Центру поддержки гастрольной деятельности за это низкий поклон. С большим уважением к нам относятся, к Абхазии в целом".

На сцене Кировского областного драматического театра имени Кирова 6 ноября РУСДРАМ покажет два спектакля – утром детскую сказку, вечером "Хаджи-Мурата". А 7 ноября кировчане увидят "Визит старой дамы".

"На наши спектакли уже назревает аншлаг. Очень хорошо продаются билеты в Кирове особенно, на сайте можно посмотреть. "Визит старой дамы" уже почти продан. На "Хаджи-Мурата" мало осталось билетов, и на детский тоже. Это очень приятно", - поделился гендиректор театра имени Искандера.

Перед гастролями техническая служба РУСДРАМа узнает параметры сцен, где предполагаются показы спектаклей. Как нет двух артистов, играющих одинаково одну и ту же роль, так нет и двух идентичных театральных сцен, у каждой свои размеры и технические возможности.

© Foto / Даут Логуа Спектакль "Визит старой дамы"

"Мы специально для спектакля "Визит старой дамы" дополнительно изготовили девять метров рельсов, чтобы удлинить рельсы на сцене, потому что сцены в Кирове и в Сыктывкаре в два раза больше, чем в РУСДРАМе. Все должно выглядеть эффектно, как оно должно быть. Так что изготовили дополнительную декорацию для показов в Сыктывкаре и Кирове", - сказал Хинтба.

Следует заметить, что впервые РУСДРАМ отправляется с тремя спектаклями в два крупных российских города, расположенных далеко от Абхазии. В 2017 году в рамках "Большие гастроли" искандеровцы побывали в Элисте и Пятигорске в соседнем Краснодарском крае, а в 2018 в братской Адыгее.

Киров расположен на реке Вятке в 896 километрах к северо-востоку от Москвы. И вполне закономерно, что следующая "остановка" театра Искандера - столица России.

"В Москву! В Москву!"

Наверное, самое волнительное выступление как для артистов, так и для руководства театра, режиссера и всех причастные к созданию спектакля – это показ "Визита старой дамы" в Москве, публика которой избалована самыми лучшими театральными постановками.

"Положительная информация о нашем театре распространяется очень быстро, и о нас знают не только в Абхазии, но и за ее пределами, в Москве, в частности. Многие обсуждают нашу деятельность и хотели бы увидеть наши спектакли в Москве. Я думаю, что это повлияло на то, что Росконцерт обратил на нас внимание и решил пригласить нас в Москву", - рассказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

По его словам, сейчас Росконцерт подыскивает подходящий зал для показа спектакля 9 ноября.

"Подыскивается зал на не менее 500 мест. Очень сложно в ноябре на субботу найти зал. По техническим требованиям две площадки, которые нам предлагали не подошли. Ждем сейчас третьего варианта, думаю, он должен подойти нам", - выразил уверенность Хинтба.

Он уточнил, что билеты на спектакль продаваться не будут, так как показ в Москве будет носить специальный фестивальный характер.

"Вход будет только по пригласительным, которые будет распространять Росконцерт, и часть пригласительных будет у нас. И, конечно, мы пригласим и театральных деятелей, и представителей сообщества критиков, и представителей абхазской диаспоры. Постараемся сделать так, чтобы, учитывая ограниченную емкость зрительного зала, те, кто хотел, смогли бы увидеть этот спектакль, - подчеркнул гендиректор театра Искандера. - Мы обязательно сделаем акцент на критиках, на представителях театров, на российских актерах, которых мы знаем, с которыми дружим, и которых не знаем, но которые изъявят желание посмотреть спектакль".

Хинтба отметил, что главная задача – показать театральному сообществу российской столицы, не только зрительскому, но и профессиональному сообществу Москвы один из лучших спектаклей РУСДРАМа для того, чтобы в будущем наладить более плодотворное сотрудничество.

Красный город

Играя в городки, сможете сразу ответить, что столица Республики Марий Эл – это Йошкар-Ола? В переводе с марийского языка йошкар – красный, ола – город. Основан аж в 1584 году. Официальные языки марийский и русский. Население города чуть больше населения всей Абхазии - 270 тысяч человек. Республика "зажата" между Нижегородской и Кировской областями, республиками Чувашия и Татарстан. Погода уже сейчас в Йошкар-Оле всего +6, а к концу ноября, когда РУСДРАМ поедет на гастроли, там будет и того меньше. Будет холодно южным артистам, но с адаптацией, например, по времени проблем у них не будет, оно (время - ред.) совпадает с сухумским.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Кьоджинские перепалки" по одноименной комедии Карло Гольдони в РУСДРАМе

В Академическом русском театре драмы имени Георгия Константинова в Йошкар-Оле с 20 по 30 ноября будет проходить XVI Международный фестиваль русских театров "Мост дружбы". 23 ноября в рамках фестиваля покажут комедию "Кьоджинские перепалки" (режиссер Александр Коручеков - ред.) театра Искандера.

"Один из старейших фестивалей (Театр имени Константинова - инициатор проведения фестиваля. Первый прошел в 1993 году – ред.). Организаторы позвонили нам и пригласили. Как нам сказали, наслышаны о нас. Там покажем один из лучших наших спектаклей, любимый зрителями спектакль "Кьоджинские перепалки". Вся молодежь нашего театра примет участие в гастролях в этом спектакле", - сказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

Он отметил, что Министерство культуры Абхазии поддержало транспортные расходы, связанные с поездкой в Йошкар-Олу. А на месте уже все расходы берет на себя принимающая сторона.

В ожидании

Любые гастроли для театра необходимы как воздух, уверен Ираклий Хинтба.

"Во-первых, гастроли необходимы для развития театра, для того чтобы развивались не только актеры, но и службы театра. Потому что нам нужно будет за короткое ограниченное время на новой площадке смонтировать, технически подготовить спектакль к показу. Это очень непросто, раньше нам это удавалось с трудом, сейчас уже приобрели необходимый опыт", - подчеркнул Хинтба.

По словам гендиректора театра, для актеров гастроли – это возможность почувствовать себя еще более значимыми.

"Когда мы играем у себя, нас любит зритель, но когда к нам приходит зритель из других городов, когда выступаем на гастролях – это всегда волнение, и когда получаешь от зрительного зала волну обожания и восторга, понимаешь, что занимаешься важным, необходимым делом, не зря жизнь посвящаешь этому делу. Мы в восторге, все ждут этих гастролей!" - отметил Ираклий Хинтба.

Он заметил, что никогда еще такого не было, чтобы за короткое время четыре города посетил с гастролями театр из Абхазии.

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