Вампиры, зомби и мертвецы: назван самый страшный сериал в истории телевидения

Журналисты из издания Rolling Stone назвали тройку самых жутких сериалов всех времен о серийных убийцах и других злодеях.

СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Журналисты из издания Rolling Stone составили рейтинг из 30 самых страшных сериалов всех времен, в который вошли истории о вампирах, серийных убийцах, зомби, мертвецах и других злодеях.

Список возглавила многосерийная драма Дэвида Линча "Твин Пикс", первая серия которой появилась на экранах в 1990 году.

В тройку лидеров также попал научно-фантастическое шоу "Сумеречная зона" (1959 год) и "Ганнибал" (2013 год) с датским актером Мадсом Миккельсеном в роли маньяка-убийцы.

Еще в рейтинге оказались "Ходячие мертвецы", "Сверхъестественное", "Очень странные дела" и другие.

Замкнул список канадский телесериал "Боишься ли ты темноты?", выходивший на канале Nickelodeon с 1990 по 1996 год.

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