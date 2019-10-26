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Вампиры, зомби и мертвецы: назван самый страшный сериал в истории телевидения

© Foto / ABC (1990—1991) Showtime (2017)
Культура
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Журналисты из издания Rolling Stone назвали тройку самых жутких сериалов всех времен о серийных убийцах и других злодеях.

СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Журналисты из издания Rolling Stone составили рейтинг из 30 самых страшных сериалов всех времен, в который вошли истории о вампирах, серийных убийцах, зомби, мертвецах и других злодеях.

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Список возглавила многосерийная драма Дэвида Линча "Твин Пикс", первая серия которой появилась на экранах в 1990 году.
В тройку лидеров также попал научно-фантастическое шоу "Сумеречная зона" (1959 год) и "Ганнибал" (2013 год) с датским актером Мадсом Миккельсеном в роли маньяка-убийцы.

Еще в рейтинге оказались "Ходячие мертвецы", "Сверхъестественное", "Очень странные дела" и другие.

Замкнул список канадский телесериал "Боишься ли ты темноты?", выходивший на канале Nickelodeon с 1990 по 1996 год.

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Теги:
зомби, сериалы, рейтинг


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