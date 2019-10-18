Скорсезе превзошел себя: фильм "Ирландец" получил стопроцентный рейтинг

Премьера картины Мартина Скорсезе "Ирландец", основанной на романе Чарльза Брандта "Я слышал, ты красишь дома", запланирована на 27 ноября на Netflix.

СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Фильм знаменитого американского режиссера получил стопроцентный рейтинг на Rotten Tomatoes после 80 рецензий, то есть абсолютно все оставленные отзывы были положительными, передает РИА Новости со ссылкой на издание Independent.

"Ирландец" — это первый гангстерский фильм Мартина Скорсезе за 13 лет, первая совместная работа Скорсезе и Аль Пачино, первый за 24 года фильм режиссера с Робертом де Ниро и Джо Пеши в главных ролях.

Из предыдущих работ режиссера самые высокие показатели у "Таксиста" – 98%, первой части "Крестного отца" — 98%, "Бешеного быка" — 96%, и "Славных парней" — 96%. У "Хранителя времени" - 93%, у документальной ленты "История Боба Дилана" — 92%, а у "Отступников" — 91%. У второй части "Крестного отца" — 97%, а у третьей — 68%.

Бюджет картины — 160 миллионов долларов из-за технологий омоложения, которые применялись в этом фильме, чтобы показать главных героев в их юные годы.

Лента основана на романе Чарльза Брандта "Я слышал, ты красишь дома" о жизни знаменитого киллера Фрэнка Ширана (Роберт Де Ниро), который незадолго до своей смерти признался в убийстве Джимми Хоффы (Аль Пачино), чье тело так и не было найдено.

Премьера картины на Netflix состоится 27 ноября.

© Foto / Niko Tavernise/Netflix Фильм "Ирландец"

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