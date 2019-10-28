Искандер на рубеже эпох: как прошла конференция в Москве

Творчество Искандера принадлежит абхазской и русской культуре. Его произведения переведены на многие языки мира, о нем знают в Америке, Китае и Японии. Во многом это определило состав докладчиков и участников конференции: лингвисты и литературоведы из США, критики и исследователи творчества Фазиля Искандера из Голландии, Москвы, Абхазии, Санкт-Петербурга и Иркутска.

Анжелика Бения, Sputnik

Колумб русской литературы

Писатель и эссеист, радиоведущий Александр Генис поделился воспоминаниями о личном знакомстве с Искандером.

"Это произошло в Нью-Йорке в 1987 году. Мы встретились в кафе, он вел себя раскованно. Не забывайте, что это времена, когда не стоило встречаться с иммигрантами в Нью-Йорке. Мы говорили о литературе. Искандер сказал, что считает себя в первую очередь поэтом, что он шел от стихов и ценил в себе поэзию. На вопрос, кто любимый поэт, он ответил: "Моя любимая поэзия – Державин. Ржавая мощь Державина". Согласитесь, что ответ неожиданный. Позже были еще встречи. Искандер спрашивал меня про Америку. В Америке его интересовало ровно два человека: Довлатов и Бродский", – поделился Александр Генис.

Большая ошибка, что Фазиль Искандер не получил Нобелевскую премию, отметил писатель.

"Когда Бродский получил Нобелевскую премию, я впервые пришел к себе в редакцию на радио "Свобода" в галстуке. Довлатов спрашивал, почему я в галстуке. Я сказал, что это мой национальный праздник. Он настаивал, чтобы я так больше не делал, так как стал похож на комсомольского руководителя среднего звена. Галстук я больше не носил, но оставил его в надежде, что он мне пригодится, когда премию дадут Искандеру. Все эти годы, пока он был жив, я твердил всем, что главным кандидатом от России должен был быть Искандер. Это не единственная ошибка, и Толстой ее не получил, и многие другие, но Искандер был на глазах", – сказал Александр Генис.

В самые глухие брежневские годы издательство "Ардис" чуть ли не в одиночку печатало в Америке все лучшие новинки в русской литературе. Именно это издательство показало миру полную версию "Сандро из Чегема", которая печаталась до этого в сокращениях.

"Когда в 1979 году мы получили большой том "Сандро из Чегема", это было потрясением. Вместо симпатичного сатирика перед нами появился второй Сервантес. Это не книга в нашем понимании, это бесконечный эпос. Искандер пришел с юга. Своеобразный феномен – нерусская литература на русском языке. Это напоминает вторжение юго-западной прозы в 20-е годы в начале XX века, когда из Одессы на русскую литературу свалилась плеяда новых авторов, сильно изменивших ход и русло отечественной словесности. Литература, кажется, всегда идет по одному пути. К примеру, Пушкин. Всем вроде бы понятно, что ничего лучше Пушкина быть не может, но вдруг приходит Гоголь и выясняется, что литература ушла в другую сторону, вместо солнца Пушкина, появилась луна Гоголя. Такие перемены в русской словесности происходят периодически, и Искандер с его южной прозой показал новый язык, стиль, новую манеру мышления и новую географию. Искандер открыл нам Чегем и создал свою географическую Абхазию, не похожую на настоящую. Это было открытие. Я считаю Искандера Колумбом русской литературы", – добавил Генис.

© Фото : МАММ / МДФ Наш Фазиль

Искандера еще не открыли

Писатель также рассказывал, как читался и читается Искандер по ту сторону океана.

"Я горячо интересуюсь проблемами переводов и жизнью русской литературы в Америке. Должен сказать, что по-настоящему крупного успеха в Америке не добился никто со времен "Доктора Живаго", это был последний настоящий бестселлер. Даже Солженицын с его мировой славой остался писателем для определенного круга людей. Литература перестала быть центральным видом искусства. Прошло время писателей и литературы. Искандера еще не открыли. Он станет тем писателем, которым будет гордиться мировая литература", – уверен Александр Генис.

Председатель оргкомитета конференции Антонина Искандер-Хлебникова отметила, что литературная конференция, посвященная Искандеру, в таком масштабе проходила впервые.

"Мы жили очень скромно. Не хочется, чтобы эта скромность распространилась на его литературное наследие. Он всю жизнь служил слову и литературе. Он говорил, что совесть – это Бог, он точно так же, с детства знал, что слово – это от Бога. Ведь этому никто его не учил. Не было рядом и людей, которые говорили бы на хорошем русском языке. Только Пушкин был для него выходом в русский язык. Для него литература была всем. Очень многие блага, успехи, удачи проходили мимо него. Он от многого отказывался. До сих пор мне обидно, что он отказался от поездки в Китай. Его второй раз приглашали в Японию, он отказался. Мы постепенно будем утверждать Фазиля Искандера как нашего классика. Никуда от этого не деться. Пока живы русский язык и литература, живет и Искандер", – сказала Антонина Искандер-Хлебникова.

На конференции был представлен широкий спектр мнений о произведениях выдающегося писателя и его творческих поисках. Историки литературы оценивали особенности его вклада в отечественную литературу.

Филолог, историк русского литературного языка, редактор Анастасия Сивицкая призналась, что Искандер ей близок, так как она считает его социальным пессимистом.

"Искандер не собирался осуждать человека заблуждающегося, наоборот. В античной культуре душа – это Душа, а у Фазиля это что-то очень маленькое и слабое. Это такая субстанция, которую вспомнить-то надо, есть ли она? И эта душа, какой бы она ни была, все равно будет заблуждаться, но даже заблуждающаяся и слабая, она будет вызывать к себе еще большее сострадание. Потому что за счет своих маленьких заблуждений и ошибок она будет живой. У Фазиля Искандера немного сложное видение тайны души. Душа – не просто тайна, душа – это еще и лабиринт. И как раз поэт очень часто, допуская игру слов, пытаясь разобраться с тем, что происходит в нашей душе, прибегает к каким-то игровым образам, выстраивает лабиринт", – сказала Анастасия Сивицкая.

Алхимия Искандера

Международная конференция проходила в библиотеке на улице Правды, недалеко от дома, где жил Искандер. Организаторы конференции надеются создать в этом месте литературный клуб-музей Фазиля Искандера. Культурный центр писателя продолжит на месте научно-художественную работу. В одной из комнат пытаются воссоздать кабинет писателя. Уже перевезены дубовый рабочий стол, пишущая машинка, книги Фазиля Искандера.

Поэт и прозаик Лариса Патракова призналась, что для нее Искандер так и остался бы большим русским писателем, глубинным и самобытным, если бы не встреча с Антониной Михайловной. Только через общение с ней образ Искандера стал вырастать "до пределов духа, обожженного словом, глубинной памятью, что будоражило все его существо". По словам Патраковой, то, как Искандер работал со словом, было настоящей алхимией.

"Слово он добывал из самых недр, оно не лежало на поверхности. Он вырубал его, а потом шлифовал, зацеловывал материнской лаской, и оно выходило успокоенным, легким и бесстрашным. Русский язык был ему подарком и спасением, возможностью избежать разрушения. Особая алхимия Фазиля Искандера – он нес в себе душу абхазского народа, но взаимодействовать с ней мог только через русское слово. Это небывалое дело, чистая алхимия, он полировал, долюбливал недолюбленное и смеялся над искаженным. Такая нежность сжигает изнутри. Потому что не может быть проявлена в жизни, она слишком велика", – сказала Лариса Патракова.

Пришелец Фазиль

Программа конференции была выстроена очень плотно, что определено особенностями творческой биографии писателя. Фазиль Искандер – писатель, творческий путь которого совпал с непростыми этапами в развитии России и Абхазии, особенностями социальных и культурных ситуаций.

В литературном Клубе Искандера читали стихи известные чтецы. Один из них мастер художественного слова – "скромный посредник между поэтом и слушателем", Народный артист России, первый публичный чтец поэта Искандера Рафаэль Клейнер.

"Когда я думаю о нем, я не так одинок. С его творчеством я познакомился давно. Приготовил его программу, ее утвердили, и я выступал с концертами в школах, техникумах, университетах и академиях. Его везде жадно слушали. Потом познакомился и с ним. Мы выезжали во многие города России, много общались. Он слушал почти все мои работы, и его мнение всегда было для меня большим", – поделился Клейнер.

От лица друзей Фазиля Искандера выступил российский политик, ректор Международного университета в Москве Сергей Красавченко.

Он отметил талант Искандера общаться с людьми и его призвание учителя, которое он воплотил в своих работах.

"Жалко, что не очень выделяется публицистика Искандера. Надеюсь, что будет сделана книга его публицистских работ. В 2001 году я пригласил Искандера в университет, выступить с лекцией перед студентами на свободную тему. Я очень не хотел, чтобы ресурсы гения тратились на подготовку к этому выступлению. Но он действовал не так, как я предполагал. Он написал литературный шедевр, из которого ничего не вычеркнуть. Сегодня перед нами стоит серьезная задача. Нужно сделать так, чтобы Фазиль никогда не расставался со своей молодой читательской и исследовательской аудиторией", – добавил Сергей Красавченко.

Учитель русского языка и литературы московской школы Ирина Учамбрина рассказала, что в программе московских школ представлено всего одно произведение Фазиля Искандера – "Тринадцатый подвиг Геракла". Однако она уже в седьмом классе знакомит своих учеников с Чиком, а в восьмом подробно останавливаюсь на рассказе "Чаепитие и любовь к морю".

"Восьмиклассников поражает, что в солнечном городе Мухусе люди друг о друге все знают. Их удивляет быт времени, что голову мыли дождевой водой, что в чай добавляли разные фрукты и так далее. В 11 классе уже несколько лет подряд я с отчаянным упорством даю отрывок "Пиры Валтасара", "Чегемская Кармен", – сказала Ирина Учамбрина.

"Внуковские придурки"

Писатель, актер и драматург, режиссер Сергей Коковкин поделился воспоминаниями о Фазиле и творческих вечерах во Внуково.

"Нужно еще сказать, что мы жили с Фазилем по соседству во Внуково. Кругом были писатели и актеры. Часто собирались вместе вне театра и кино. Собирались друг ради друга. Фазиль назвал нас "Внуковские придурки". Мы ставили вместе оперу "Аида", "Каменный гость", "Волшебная флейта", устраивали музыкальные вечера. Это было какое-то антикварное усадебное дворянское невероятное счастье. Вот эти "Внуковские придурки", потрясающие наши спектакли, вечера, вся эта атмосфера счастья и бесконечность артистизма Искандера, который читал свои рассказы и стихи, навсегда в моей памяти", – поделился воспоминаниями Сергей Коковкин.

На конференции говорили и о спектаклях по романам и мотивам произведений Фазиля Искандера. Многие участники конференции смотрели эти спектакли в Сухуме, как в русском, так и в абхазском театрах. Многие выразили восхищение от декорации, костюмов, от абхазского языка.

О своем знакомстве с творчеством писателя рассказал и кинорежиссер Юрий Кара. "Воры в законе" Юрия Кары, по иронии судьбы, стал одним из самых известных фильмов, имеющих весьма косвенное отношение к литературному наследию писателя. При наличии сюжетных пересечений с рассказами "Чегемская Кармен" и "Бармен Адгур", второстепенное превратилось в сущностное.

"Когда я приехал в Сухум, я с ужасом обнаружил, что все эти персонажи реальные люди. И бармен Адгур, и милиционер, и Кармен, а вор сидел в тюрьме. Так случилось в жизни, я не общался с ворами в законе. Попросился на допрос. Решили, что мы пришли выручать вора, так как с предыдущего допроса он сбежал. Выпрыгнул с третьего этажа, думая, что прыгает со второго, и выбил себе все зубы. Запомнилась поездка в Абхазию еще и тем, что нас пригласили на свадьбу. Фантастика: жарятся быки на вертелах, куча народа. Невеста стоит в углу и ничего не ест, не пьет. Наш администратор пытался ее накормить, она в итоге потом в обморок брякнулась. По прокату этот фильм наш рекордсмен навсегда. На рубль затрат 100 рублей прибыли получили прокатчики. Что-то и нам выплатили. А семья молдавских евреев, которая занималась прокатом, купила себе особняк в Лос-Анджелесе", – смеясь, рассказывал режиссер.

Международная научная конференция "Писатель на рубеже эпох: творческое наследие Фазиля Искандера", которая проходила в Москве с 25 по 26 октября, была приурочена к 90-летию со дня рождения писателя.

Фазиль Абдулович Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме (Абхазия). Его отец, иранец по происхождению, в 1938 году был выслан из СССР, мальчик рос у родственников по материнской (абхазской) линии.

Фазиль Искандер окончил сухумскую школу с золотой медалью, поступил в Московский библиотечный институт, в 1951 году перевелся в Литературный институт имени А.М. Горького, который окончил в 1954 году.

Фазиль Искандер был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" III (1999), II (2004) и IV (2009) степеней, орденом "Честь и слава" I степени Абхазии (2002).

Писатель был награжден рядом престижных отечественных и зарубежных премий: Государственной премией СССР (1989), Государственной премией РФ (1993), премией имени А.Д. Сахарова "За мужество в литературе" (1991), Пушкинской премией фонда А. Тепфера (1992), премией "Золотой Остап", Малапарти (Италия), "Триумф" (1998), памятной медалью РАН "Шедевры русской литературы ХХ века" за выдающийся вклад в развитие культуры России (2003) и др.

В 2011 году Искандер стал лауреатом литературной премии "Ясная Поляна" имени Л.Н. Толстого и обладателем премии правительства России за сборник "Избранные произведения".

Именем автора "Созвездия Козлотура" названа одна из малых планет.