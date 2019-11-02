Юные исполнители из Абхазии завоевали первые места на конкурсах в Москве

СУХУМ, 2 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазские исполнители завоевали первые места на международных конкурсах "Величие родины" и "Единство России", рассказала в интервью Sputnik руководитель музыкальной группы "Анасып" Аида Маландзия.
"Одновременно проходило два конкурса "Величие родины" и "Единство России", в которых участвовали исполнители из студии "Детство" и группы "Анасып". По итогам конкурса "Единство России" группа "Анасып" стала лауреатом первой степени", - сообщила Маландзия.
В конкурсе "Единство России" дипломов первой степени удостоились сразу два исполнителя: Сариа Бигвава с песней "Сашәақәа цәырызгоит" и Сандра Кварацхелия с песней "Вера". Диплом второй степени этого конкурса вручили другой исполнительнице из Абхазии Александре Квициния за песню "Шьыри".
В конкурсе "Величие родины" диплом первой степени получил Саид Шамба за исполнение песни на абхазском языке "Суалҧшьа насыгӡоит".
Группа "Анасып" в этом конкурсе получила диплом второй степени за исполнение песни "Шәааи ҳаицыкәашап".
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