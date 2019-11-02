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Юные исполнители из Абхазии завоевали первые места на конкурсах в Москве

© Фото: israel palacio
Культура
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Sputnik Абхазия

Международные конкурсы-фестивали "Величие родины" и "Единство России" проходили с 27 по 30 октября в Москве.

СУХУМ, 2 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба.  Абхазские исполнители завоевали первые места на международных конкурсах "Величие родины" и "Единство России", рассказала в интервью Sputnik руководитель музыкальной группы "Анасып" Аида Маландзия.

"Одновременно проходило два конкурса "Величие родины" и "Единство России", в которых участвовали исполнители из студии "Детство" и группы "Анасып". По итогам конкурса "Единство России" группа "Анасып" стала лауреатом первой степени", - сообщила Маландзия.

В конкурсе "Единство России" дипломов первой степени удостоились сразу два исполнителя: Сариа Бигвава с песней "Сашәақәа цәырызгоит" и Сандра Кварацхелия с песней "Вера". Диплом второй степени этого конкурса вручили другой исполнительнице из Абхазии Александре Квициния за песню "Шьыри". 

Сариа Бигвава на международном конкурсе-фестивале Единство России в Москве
Сариа Бигвава на международном конкурсе-фестивале "Единство России" в Москве

В конкурсе "Величие родины" диплом первой степени получил Саид Шамба за исполнение песни на абхазском языке "Суалҧшьа насыгӡоит".
Группа "Анасып" в этом конкурсе получила диплом второй степени за исполнение песни "Шәааи ҳаицыкәашап".

Юные абхазские исполнители на международных фестивалях Величие родины и Единство России в Москве
Юные абхазские исполнители на международных фестивалях "Величие родины" и "Единство России" в Москве

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Теги:
конкурсы, Москва, Абхазия


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