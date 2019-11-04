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Джокер. Архивное фото

"Джокер" поборется за "Оскар" в 16 номинациях

Культура
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Sputnik Абхазия

Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях.

СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Кинокомпания Warner Bros. продолжает поддерживать имидж супергеройской драмы "Джокер" как главного фильма 2019 года. Картину выдвинули на "Оскар" — причем сразу в шестнадцати номинациях из существующих 24, сообщает РИА Новости.
В оставшиеся номинации "Джокер" попросту не вписался: сложно было бы доказать, что это мультфильм, документалка, короткометражка или фильм на иностранном языке. Но, по мнению создателей, "Джокер" заслуживает заветные статуэтки за следующие достижения:

  • Лучший фильм года;
  • Лучшая режиссура (Тодд Филипс);
  • Лучший адаптированный сценарий;
  • Лучшая мужская роль (Хоакин Феникс);
  • Лучшая мужская роль второго плана (Роберт де Ниро);
  • Лучшая женская роль второго плана (Зази Битц, Фрэнсис Конрой);
  • Лучший актёрский ансамбль;
  • Лучшая операторская работа;
  • Лучшая работа художника-постановщика;
  • Лучший монтаж;
  • Лучший дизайн костюмов;
  • Лучший звуковой монтаж;
  • Лучшие визуальные эффекты;
  • Лучший звук;
  • Лучший грим и причёски;
  • Лучшая музыка.

Сколько статуэток получит история неудачливого комика в жестоком обществе, мы узнаем через несколько месяцев: претендентов на "Оскар" назовут 13 января 2020 года. А 92-я церемония вручения кинонаград пройдёт девятого февраля 2020 года.

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