"Джокер" поборется за "Оскар" в 16 номинациях

СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Кинокомпания Warner Bros. продолжает поддерживать имидж супергеройской драмы "Джокер" как главного фильма 2019 года. Картину выдвинули на "Оскар" — причем сразу в шестнадцати номинациях из существующих 24, сообщает РИА Новости.
В оставшиеся номинации "Джокер" попросту не вписался: сложно было бы доказать, что это мультфильм, документалка, короткометражка или фильм на иностранном языке. Но, по мнению создателей, "Джокер" заслуживает заветные статуэтки за следующие достижения:
- Лучший фильм года;
- Лучшая режиссура (Тодд Филипс);
- Лучший адаптированный сценарий;
- Лучшая мужская роль (Хоакин Феникс);
- Лучшая мужская роль второго плана (Роберт де Ниро);
- Лучшая женская роль второго плана (Зази Битц, Фрэнсис Конрой);
- Лучший актёрский ансамбль;
- Лучшая операторская работа;
- Лучшая работа художника-постановщика;
- Лучший монтаж;
- Лучший дизайн костюмов;
- Лучший звуковой монтаж;
- Лучшие визуальные эффекты;
- Лучший звук;
- Лучший грим и причёски;
- Лучшая музыка.
Сколько статуэток получит история неудачливого комика в жестоком обществе, мы узнаем через несколько месяцев: претендентов на "Оскар" назовут 13 января 2020 года. А 92-я церемония вручения кинонаград пройдёт девятого февраля 2020 года.
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