"Джокер" поборется за "Оскар" в 16 номинациях

Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях.

СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Кинокомпания Warner Bros. продолжает поддерживать имидж супергеройской драмы "Джокер" как главного фильма 2019 года. Картину выдвинули на "Оскар" — причем сразу в шестнадцати номинациях из существующих 24, сообщает РИА Новости.

В оставшиеся номинации "Джокер" попросту не вписался: сложно было бы доказать, что это мультфильм, документалка, короткометражка или фильм на иностранном языке. Но, по мнению создателей, "Джокер" заслуживает заветные статуэтки за следующие достижения:

Лучший фильм года;

Лучшая режиссура (Тодд Филипс);

Лучший адаптированный сценарий;

Лучшая мужская роль (Хоакин Феникс);

Лучшая мужская роль второго плана (Роберт де Ниро);

Лучшая женская роль второго плана (Зази Битц, Фрэнсис Конрой);

Лучший актёрский ансамбль;

Лучшая операторская работа;

Лучшая работа художника-постановщика;

Лучший монтаж;

Лучший дизайн костюмов;

Лучший звуковой монтаж;

Лучшие визуальные эффекты;

Лучший звук;

Лучший грим и причёски;

Лучшая музыка.

Сколько статуэток получит история неудачливого комика в жестоком обществе, мы узнаем через несколько месяцев: претендентов на "Оскар" назовут 13 января 2020 года. А 92-я церемония вручения кинонаград пройдёт девятого февраля 2020 года.

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