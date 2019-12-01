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Барас Куджба

Барас Куджба стал лауреатом Международного конкурса хоровых дирижеров

Предоставлено: Барас Куджба
Культура
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II Международный конкурс хоровых дирижеров имени Михайловского, в котором участвовали 37 музыкантов из Абхазии, России, Белоруссии и Казахстана, проходил в Туле 29 и 30 ноября.

СУХУМ, 1 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазский пианист, дирижер Барас Куджба стал лауреатом диплома I степени Международного конкурса хоровых дирижеров, об этом корреспонденту Sputnik Абхазия сообщил сам Куджба. 

Барас Куджба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Это уже второй по счету Международный конкурс хоровых дирижеров имени Михайловского. Конкурс состоял из двух этапов. В первом этапе нужно было скинуть онлайн видео, где играют произведение Родиона Щедрина, партитуру на фортепиано. А на втором этапе была десятиминутная работа с хором, где все участники проявляли свои возможности и свой подход к хору. Все показали достойный уровень", - рассказал Куджба. 

Барас Куджба - выпускник музыкальной школы Пицунды, окончил Сухумское музыкальное училище,учится в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Предки Бараса Куджба в XIX веке покинули родную Абхазию и поселились в Турции, сам Барас родился в Анкаре и вернулся на родину вместе с семьей только в 2008 году, когда ему было семь лет.

II Международный конкурс хоровых дирижеров имени Михайловского проходил в Туле 29 и 30 ноября. В нем участвовали 37 музыкантов из Абхазии, России, Казахстана и Белоруссии. В составе жюри были ректор академии имени Гнесиных Александр Рыжинский, декан факультета композиции и дирижирования, заведующий кафедрой Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, композитор и дирижер Сергей Екимов, художественный руководитель и главный дирижер Камерного хора Московской консерватории имени Чайковского Александр Соловьев и художественный руководитель и главный дирижер Хора имени Россини в Модене Лука Салтини. 

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