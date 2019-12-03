Страницы трагической истории: вечер памяти Сарии Лакоба состоится в РУСДРАМе

Вечер памяти Сарии Лакоба - это совместный проект РУСДРАМа с музеем Нестора Лакоба и Министерством культуры Абхазии.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik. Вечер памяти Сарии Лакоба состоится 5 декабря в РУСДРАМе, сказал в интервью радио Sputnik гендиректор Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба.

"Это наш совместный проект с музеем Нестора Лакоба и Министерством культуры Абхазии. Это будет не только мемориальный вечер, это будет, я бы сказал, театральное событие, театральная постановка, будет очень интересно, мы всех приглашаем. Вход свободный", - подчеркнул Хинтба.

В постановке Джамбула Жордания будут задействованы актеры РУСДРАМа, а материалы для постановки предоставил историк Станислав Лакоба, рассказал гендиректор Русского театра драмы.

"Сария Лакоба, безусловно, не только достояние Абхазии, о ней знают во всем мире. Мы решили провести такую встречу, вспомнить о ней, о Несторе Лакоба, о нашей трагической истории", - заметил Хинтба.

Зрителям вечера представят сочетание актерской игры и документальных материалов, проинформировал гендиректор.

"Станислав Лакоба нашел интересные материалы, связанные, например, с допросами Сарии Лакоба в Тбилиси, есть интересная документальная составляющая и художественно-поэтическая составляющая. Там еще будут выдержки разных авторов, произведений, связанных с атмосферой Сухума того времени", - сказал Хинтба.

Сария Лакоба – жена и соратница выдающегося абхазского общественно-политического деятеля, председателя Совнаркома Абхазии председателя ЦИК Абхазской АССР Нестора Лакоба.

В августе 1937 года она подверглась аресту и была заключена под стражу. В тюрьме подвергалась жестоким пыткам и издевательствам. На требование следователей признать мужа врагом народа и предателем, готовящим заговор с целью убийства Сталина, Лакоба отвечала неизменным отказом. Умерла от побоев и тифа в Орточальской тюрьме в Тбилиси. Место захоронения Сарии Лакоба остается неизвестным.

Читайте также: