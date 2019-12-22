Неделя перед Новым годом: афиша Абхазии с 23 по 29 декабря

Историческая драма "Келешбей" в Молодежном театре, детская сказка "Щелкунчик" в Абхазском драмтеатре, "Королевский Новый год" в РУСДРАМе и многое другое – в афише Sputnik Абхазия.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Абхазский Государственный драматический театр
С 25 по 30 декабря в 11:00 и в 13:00 в Абхазском драмтеатре будут показывать детский Новогодний спектакль "Щелкунчик". Режиссер-постановщик Гудиса Тодуа.
Сухум, ул. Пушкина, 1
Абхазский Государственный Молодежный театр
24 декабря на сцене культурного центра "Абаза" Молодежный театр покажет для маленьких зрителей новогодний детский спектакль по мотивам знаменитой сказки Корнея Чуковского "Бармалей".
25 декабря в 18:30 актеры Молодежного театра покажут спектакль "Последний из ушедших" по одноименному роману писателя Баграта Шинкуба.
Сухум, ул. Пушкина, 1
РУСДРАМ
С 27 по 30 декабря в 11:00 и в 13:00 в Русском театре драмы имени Фазиля Искандера будут показывать новогодний спектакль "Королевский Новый год". Режиссер-постановщик Джамбул Жордания.
Сухум, проспект Леона, 8
ЦВЗ
25 декабря в 12:00 в ЦВЗ Сухума откроется выставка на премию "Лучший художник года". Sputnik Абхазия открыл на сайте голосование для читателей. Лучший художник по версии читателей Sputnik получит специальный приз от агентства.
Сухум, ул. Лакоба, 31
Гагра
23 декабря 15:00 в Доме культуры состоится представление музыкальных школ Гагрского района.
24 декабря в 15:00 в Доме культуры выступление хореографических ансамблей "Киараз" и "Абаата".
26 декабря в 15:00 в Доме культуры покажут новогоднее театрализованное представление.
Гудаута
27 декабря в 15:00 в Доме культуры состоится интерактивный спектакль "Новогодний переполох".
Гулрыпш
25 декабря 15:00 в Доме культуры состоится интерактивный спектакль "Новогодний переполох".
26 декабря в 12:00 в клубе Агудзера покажут театрализованное представление "Новогодняя сказка".
28 декабря 12:00 в клубе Агудзера состоится театрализованное представление "Елка".
Ткуарчал
24 декабря в 15:00 во Дворце культуры состоится театрализованное представление, организованное Домом Москвы.
27 декабря в 17:00 в Дворце культуры - новогодний огонек с участием певцов абхазской эстрады.
Гал
23 декабря 15:00 в Доме культуры состоится детский спектакль "12 месяцев" .
24 декабря 12:00 в Доме культуры – представление для воспитанников детских садов, а уже в 14:00 – представление для школьников.
26 декабря 15:00 ДК покажут театрализованное представление детского сада "Свирель".
27 декабря 18:00 в Доме культуры состоится Новогодний карнавал.