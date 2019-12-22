Неделя перед Новым годом: афиша Абхазии с 23 по 29 декабря

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий со 23 по 29 декабря.

Историческая драма "Келешбей" в Молодежном театре, детская сказка "Щелкунчик" в Абхазском драмтеатре, "Королевский Новый год" в РУСДРАМе и многое другое – в афише Sputnik Абхазия.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Абхазский Государственный драматический театр

С 25 по 30 декабря в 11:00 и в 13:00 в Абхазском драмтеатре будут показывать детский Новогодний спектакль "Щелкунчик". Режиссер-постановщик Гудиса Тодуа.

Сухум, ул. Пушкина, 1

Абхазский Государственный Молодежный театр

24 декабря на сцене культурного центра "Абаза" Молодежный театр покажет для маленьких зрителей новогодний детский спектакль по мотивам знаменитой сказки Корнея Чуковского "Бармалей".

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля "Последний из ушедших"

25 декабря в 18:30 актеры Молодежного театра покажут спектакль "Последний из ушедших" по одноименному роману писателя Баграта Шинкуба.

Сухум, ул. Пушкина, 1

РУСДРАМ

С 27 по 30 декабря в 11:00 и в 13:00 в Русском театре драмы имени Фазиля Искандера будут показывать новогодний спектакль "Королевский Новый год". Режиссер-постановщик Джамбул Жордания.

Сухум, проспект Леона, 8

ЦВЗ

25 декабря в 12:00 в ЦВЗ Сухума откроется выставка на премию "Лучший художник года". Sputnik Абхазия открыл на сайте голосование для читателей. Лучший художник по версии читателей Sputnik получит специальный приз от агентства.

© Sputnik / Томас Тхайцук ЦВЗ

Сухум, ул. Лакоба, 31

Гагра

23 декабря 15:00 в Доме культуры состоится представление музыкальных школ Гагрского района.

24 декабря в 15:00 в Доме культуры выступление хореографических ансамблей "Киараз" и "Абаата".

26 декабря в 15:00 в Доме культуры покажут новогоднее театрализованное представление.

Гудаута

27 декабря в 15:00 в Доме культуры состоится интерактивный спектакль "Новогодний переполох".

Гулрыпш

25 декабря 15:00 в Доме культуры состоится интерактивный спектакль "Новогодний переполох".

26 декабря в 12:00 в клубе Агудзера покажут театрализованное представление "Новогодняя сказка".

CC0 Новогодняя елка

28 декабря 12:00 в клубе Агудзера состоится театрализованное представление "Елка".

Ткуарчал

24 декабря в 15:00 во Дворце культуры состоится театрализованное представление, организованное Домом Москвы.

27 декабря в 17:00 в Дворце культуры - новогодний огонек с участием певцов абхазской эстрады.

Гал

23 декабря 15:00 в Доме культуры состоится детский спектакль "12 месяцев" .

24 декабря 12:00 в Доме культуры – представление для воспитанников детских садов, а уже в 14:00 – представление для школьников.

© Sputnik / Томас Тхайцук Город Гал

26 декабря 15:00 ДК покажут театрализованное представление детского сада "Свирель".

27 декабря 18:00 в Доме культуры состоится Новогодний карнавал.