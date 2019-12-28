Национальные абхазские напевы на домре впервые представили в Сухуме

Зрители концерта-презентации национальных абхазских напевов услышали в стенах абхазского театра, как на домре и фортепиано звучит разножанровая музыка, которая объединяет в себе множество стилей, народностей, и эпох.

СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Анжелика Бения. Национальные абхазские напевы впервые были представлены на домре в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба.

До концерта зрителям рассказали историю возникновения музыкального инструмента, так как большинство инструмент видели впервые. Восемь разнохарактерных номеров познакомили слушателей концерта-презентации со старинным русским щипковым музыкальным инструментом. Домру редко можно услышать соло, чаще ей аккомпанирует фортепиано, баян или оркестр.

Буквально за несколько десятилетий этот инструмент прошел огромный путь от музыкального примитива до высочайших явлений камерной инструментальной культуры. Многим "классическим" инструментам для этого потребовался ряд столетий. В каждом народе есть "своя домра": у абхазов это ачамгур, у киргизов – дунбура, у турков – баглама, а у таджиков – рубаб. В Америке домры нет, но есть банджо. Абхазские зрители услышали домру и как банджо в музыкально-джазовой картине Гареева "Танец на траве".

Программа дуэта домры и фортепиано была разнообразной: Вьетан-Алябьев "Соловей", Пабло Сарасате "Андалузский романс", Золтан Кодай "Танцы деревни Каллаи", Люба Цей "Фантазии на адыгейские мелодии" и так далее.

Героями музыкального вечера были лауреаты Всероссийских и международных конкурсов: партию домры исполняла выпускница Ростовской консерватории имени Рахманинова, солистка Зимнего театра города Сочи Нади Савенко, а партию фортепиано – ассистент-стажер Ростовской консерватории имени Рахманинова, магистр Веймарской высшей школы музыки имени Ференца Листа (Германия) Андрей Зенин.

© Sputnik Анжелика Бения Концерт презентация Национальных Абхазских напевов в Абхазском драмотичесаом театре.

Кульминацией концерта была презентация произведения для домры и фортепиано – "Абхазская сюита". В него вошли национальные абхазские мелодии и мотивы.

Задача композитора и исполнителя – взять народное творчество, преобразить, оставив в первоисточнике его самобытный национальный колорит, отметил пианист Андрей Зенин.

"Впервые в Сухуме я был пять лет тому назад, выступая с первоначальным наигрышем абхазских мелодий, когда они только зарождались. История нашего дуэта с Нади началась давно. Мы обучались в одной консерватории. В учебном процессе рождались проекты, и пять лет тому назад появился зачаток проекта с абхазскими национальными мелодиями, с тех пор и сотрудничаем. В процессе работы над этим проектом было много трудностей, но композитором была проделана титаническая работа. Получился уникальный проект", – сказал Андрей Зенин.

Композитор Нади Савенко рассказала, что работы по собирательству фольклора длились более шести лет. Музыкально-этническое наследие абхазского фольклора, по ее словам, было собрано по крупицам.

Произведение представляет собой жанр сюиты, объединенный общим художественным замыслом, имеет определенную смысловую последовательность, жанрово-бытовой характер, хотя и не имеет самостоятельных частей, резко контрастирующих между собой по характеру, темпам, образам и тональностям.

Интонации плача пропитывают сюиту невольно напоминая о страданиях абхазского народа, отметила автор.

"Красота роскошной абхазской природы и гармонирующая с ней красота народа произвели на меня глубокое впечатление. Национальная музыка с присущим ей колоритом, сохраняет внутренний блеск и новизну. Это создает неповторимую картину единства и умиротворения. По благословению и огромной помощи Игумена Игнатия, я создала это музыкальное произведение", – добавила Нади Савенко.

Развитие сюиты происходит на сопоставлении двух танцев (песен) – медленного и живого. В состав произведения вошли такие народные песни как "Рица", "Хута-Щита", "Бара бзы", "Ишпазури", "Антица" и другие.