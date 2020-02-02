Вдохновленный Пушкиным: рэпер из Абхазии выпустил новый трек

Двадцатисемилетний рэп-музыкант из Абхазии известен слушателям своими композициями "Сухум", "Перестань мне сниться", "Мехико" и синглом "Манеры".

СУХУМ, 2 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Рэпер из Абхазии Janil Natas (Астан Аджинджал) выпустил песню "Аквилон", которую можно скачать на музыкальных площадках iTunes, Apple Music, Google Music, Яндекс.Музыка, Вконтакте. Об этом Sputnik сообщил сам музыкант.

Первый вариант песни был придуман еще в 2015 году в Абхазии. Музыканта вдохновило одноименное стихотворение Александра Пушкина.

"Мы сели с другом, я попросил его сыграть что-то грустное. Он подбирал аккорды, я взял книгу Пушкина и стал читать стихотворение "Аквилон". Буквально недавно я увидел это видео и подумал переделать ту песню. Я полностью переписал аранжировку, слова. Получилась совершенно другая история об отношениях, не совсем удачных. Но название я решил оставить", - рассказал он.

По словам рэпера, трек стремительно набирает обороты. За один день количество скачиваний превысило общие показатели годовых скачиваний предыдущих треков, объяснил Аджинджал.

В планах у 27-летнего музыканта выпуск сольного альбома и запуск новых синглов.

В репертуаре у певца более девяти песен в жанре хип-хип и R`n`B. В 2018 году рэпер снял клип на песню "Манеры", продюсером которого стала Сарина Турецкая, дочь музыканта и продюсер арт-группы "Хор Турецкого" Михаила Турецкого.

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