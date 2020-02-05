По мотивам Sputnik: фильм "Давид и вера" показали в Абхазии

Автор картины "Давид и вера" Алексей Малечкин вдохновился статьей Sputnik Абхазия, в которой подробно рассказывалась история абхазского мальчика Давида Джения.

СУХУМ, 5 фев - Sputnik, Сария Кварацхелия. Фильм "Давид и вера" российского режиссера Алексея Малечкина показали в музее Боевой Славы в Сухуме в среду 5 февраля.

Как рассказывает сам режиссер, фильм повествует о счастье, любви, о том, как материнская любовь может справиться с любой бедой.

"Давид и вера" - о жизни абхазского мальчика Давида Джения, который победил страшное заболевание, а потом стал писать иконы и строить роботов.

Автор картины Алексей Малечкин вдохновился статьей Sputnik Абхазия, в которой рассказывалась история Давида.

"Я очень давно работаю в кино. Меня часто спрашивают, откуда я беру идеи. Во-первых, есть круг интересов. Где-то что-то почитаю - возьму на заметку. Так я в Sputnik Абхазия прочитал о семье Джения. И мне понравилось", - вспоминает режиссер.

Договориться с семьей насчет съемок Алексею Малечкину помогла педагог и журналист Манана Кокоскир.

"Наш друг и коллега Манана Кокоскир оказалась учителем у главы семейства. Она договорилась насчет съемок. Нас приняли очень тепло", - сказал Малечкин.

Съемки длились месяц. Все это время съемочная группа жила в доме героев фильма, наблюдала за их жизнью. Это режиссер называет методом привычной камеры, когда герои фильма уже даже не обращают внимания на присутствие посторонних людей. И потому "кадры становятся естественными".

"У нас получилась правдивая история. Сняли так, как живет семья. Мы ничего не приукрашали. Мы знали, о чем снимаем. Но не знали, что будет происходить перед камерой. То есть наблюдалась жизнь", - пояснил Малечкин.

Съемки "Давида и веры" завершились в прошлом году. Это третья картина Алексея Малечкина про Абхазию. Ранее он снял "Красную книгу детства" и "Абхазия. Код возрождения".

Читайте также: