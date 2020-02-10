"Оскар-2020": победители объявлены

СУХУМ, 10 фев - Sputnik. Церемония вручения главной кинонаграды состоялась в Лос-Анджелесе ночью 10 февраля.
"Лучший фильм" и "Лучший режиссер"
Награда в этой номинации досталась картине "Паразиты" режиссера Пон Чжен Хо. Южнокорейская лента обошла "Однажды в… Голливуде", "1917", "Джокера", "Маленьких женщин", "Брачную историю", "Кролика Джоджо", "Ирландца" и "Ford против Ferrari". Режиссер картины также получил награду как лучший режиссер. Но на этом награды не закончились: "Паразиты" стали лучшим фильмом на иностранном языке и получил "Оскар" за оригинальный сценарий.
#Oscars Moment: @ParasiteMovie wins for Best Picture. pic.twitter.com/AokyBdIzl5— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020
"Лучший актер" и "Лучшая актриса"
Лучшим актером стал вполне ожидаемо Хоакин Феникс за роль в "Джокере". "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" получила Рене Зеллвегер за фильм "Джуди".
#Oscars Moment: Joaquin Phoenix wins Best Actor for his work in @jokermovie. pic.twitter.com/M8ryZGKGHV— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020
Лучшие мужская и женская роли второго плана
Голливудский актер Бред Питт получил "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана за фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".
#Oscars Moment: Brad Pitt wins Best Supporting Actor for @OnceInHollywood pic.twitter.com/TSGjMB3v8P— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020
Номинация "Лучшая женская роль второго плана" ушла Лоре Дерн за роль в фильме "Брачная история".
Победители в других номинациях:
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лучший адаптированный сценарий - Тайка Вайтити за "Кролик Джоджо"
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лучший анимационный фильм - "История игрушек-4"
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лучший анимационный короткометражный фильм - "Любовь к волосам"
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лучший игровой короткометражный фильм - "Окна напротив"
- лучший короткометражный документальный фильм — "Как научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девочка)"
- лучшая песня к фильму - Элтон Джон за фильм "Рокетмэн"
- лучшая музыка - Хильдур Гуднадоттир за композицию к фильму "Джокер"
- лучший грим и прически - фильм "Скандал"
- лучшие спецэффекты, а также лучший звук - "1917"
- лучшая операторская работа - Роджер Дикинс за "1917"
#Oscars Moment: Roger Deakins wins the Oscar for Best Cinematography for his work on @1917. pic.twitter.com/fg3LeJ77lz— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020
- лучший монтаж и лучший звуковой монтаж - Майкл Маккускер и Эндрю Бакленд "Ford против Ferrari"
- лучший документальный фильм - "Американская фабрика"
- лучший художник по костюмам - "Маленькие женщины"
- лучшее художественное оформление - "Однажды… в Голливуде"
Главная ежегодная национальная кинопремия США "Оскар" (Oscar) присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук.
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