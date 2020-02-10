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"Оскар-2020": победители объявлены

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Sputnik Абхазия
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Очередная, 92-я церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" проходила в Голливуде на сцене знаменитого Dolby Theatre в ночь на 10 февраля.

СУХУМ, 10 фев - Sputnik. Церемония вручения главной кинонаграды состоялась в Лос-Анджелесе ночью 10 февраля.

"Лучший фильм" и "Лучший режиссер"

Награда в этой номинации досталась картине "Паразиты" режиссера Пон Чжен Хо. Южнокорейская лента обошла "Однажды в… Голливуде", "1917", "Джокера", "Маленьких женщин", "Брачную историю", "Кролика Джоджо", "Ирландца" и "Ford против Ferrari". Режиссер картины также получил награду как лучший режиссер. Но на этом награды не закончились: "Паразиты" стали лучшим фильмом на иностранном языке и получил "Оскар" за оригинальный сценарий.

"Лучший актер" и "Лучшая актриса"

Лучшим актером стал вполне ожидаемо Хоакин Феникс за роль в "Джокере". "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" получила Рене Зеллвегер за фильм "Джуди".

Лучшие мужская и женская роли второго плана

Голливудский актер Бред Питт получил "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана за фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

Номинация "Лучшая женская роль второго плана" ушла Лоре Дерн за роль в фильме "Брачная история".

Победители в других номинациях:

  • лучший адаптированный сценарий - Тайка Вайтити за "Кролик Джоджо"

  • лучший анимационный фильм - "История игрушек-4"

  • лучший анимационный короткометражный фильм - "Любовь к волосам"

  • лучший игровой короткометражный фильм - "Окна напротив"

  • лучший короткометражный документальный фильм — "Как научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девочка)"
  • лучшая песня к фильму - Элтон Джон за фильм "Рокетмэн" 
  • лучшая музыка - Хильдур Гуднадоттир за композицию к фильму "Джокер"
  • лучший грим и прически - фильм "Скандал"
  • лучшие спецэффекты, а также лучший звук - "1917"
  • лучшая операторская работа - Роджер Дикинс за "1917"
  • лучший монтаж и лучший звуковой монтаж - Майкл Маккускер и Эндрю Бакленд "Ford против Ferrari"
  • лучший документальный фильм - "Американская фабрика"
  • лучший художник по костюмам - "Маленькие женщины"
  • лучшее художественное оформление - "Однажды… в Голливуде"

Главная ежегодная национальная кинопремия США "Оскар" (Oscar) присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук.

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