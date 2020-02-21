Культурный очаг в опасности: как будут спасать Дом-музей Дмитрия Гулиа

В честь дня рождения основоположника абхазской литературы в его Доме-музее состоялся круглый стол, посвященный проблемам культурного центра и его дальнейшему будущему.

Sputnik

Круг проблем

В 1974 году, к столетию со дня рождения Дмитрия Гулиа, дом, в котором жил поэт и писатель, стал Литературно-мемориальным музеем.

Там патриарх абхазской национальной литературы и культуры прожил со своей семьей с 1912 года и до конца своих дней, Дмитрий Гулиа ушел из жизни в 1960 году.

Здесь выросли его сыновья – старший сын, известный советский писатель и художник Георгий Гулиа, младший – инженер Владимир Гулиа, расстрелянный в 30-е годы как враг народа, а также младшая дочь – известный абхазский педагог, филолог, долгие годы возглавлявшая Литературно-мемориальный музей имени своего отца.

В музее выставлены впервые переведенные на абхазский язык Евангелие и История Абхазии и, конечно, первая книга на абхазском языке "Стихи и частушки" 1912 года. А также известный сборник стихов "Любовная переписка юноши и девушки", вышедший в 1913 году.

Несмотря на значимость культурного памятника, у Литературно-мемориального музея множество проблем, которые негативно влияют как на само здание, так и на экспонаты, которые там выставлены. О трудностях, с которыми сталкивается музей, рассказала директор Светлана Корсая.

"В музее нет условий для нормальной работы сотрудников, они не могут прийти в музей и уйти вечером, мы не можем себе этого позволить, потому что если находиться здесь пять часов, то человек будет болеть месяц. Прогреть это здание оказалось просто невозможно. Если бы это здание было просто памятником, то можно было бы посмотреть на него и уйти, но это живой очаг, сюда приходят школьники, взрослые посетители", - подчеркнула она.

Помимо частичного ремонта, в музее масштабных работ не проводилось, несмотря на массу обращений в адрес руководства страны, заметила Корсая.

"В 90-х годах, решив провести ремонт, сняли дубовые окна и двери и вместо них вставили пластиковые. Теперь нужно демонтировать пластиковые и вновь вставить дубовые окна и двери, потому что музей такого статуса должен выглядеть соответствующе", - сказала директор музея.

Она обратила внимание и на сырость, которая пагубно сказывается на бесценных экспонатах.

Проблемы не только внутри, но и снаружи здания, недалеко от него построили автомойку, вода, стекающая от нее, разрушает основание дома, отмечает она. Также по улице Гулиа строится гостиница, для проведения к ней сетей разрыли тротуар и засыпали землей, поэтому у музея застаивается вода.

"Еще в 1973 году был указ Совета министров Абхазской ССР, согласно которому все квартиры, относящиеся к этому дому, нельзя приватизировать, если они освобождались, то по мере их освобождения их нужно было отдавать музею. Никто этого не соблюдает, потому что после войны мало того, что их приватизировали, но еще исчез наш двор. Вокруг музея поставили вплотную заборы, это противоречит пожарной безопасности", - говорит директор.

И.о. главного архитектора администрации столицы Светлана Шаменкова заметила, что сложность заключается в том, что юридических рычагов строить те или иные сооружения вокруг памятников культурного наследия на сегодняшний день не существует. Законодательство не определяет понятие "охранная территория".

"К сожалению, у нас не утвержден генеральный план развития города. Законодательство настроено на то, чтобы более или менее сохранить то, что мы имеем", - сказала она.

Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия считает, что невозможно говорить о ремонте здания музея без его реконструкции.

"Речь будет идти о глобальной реконструкции музея, сохранится его историко-культурная часть. Но есть еще и внутренний контент музея, то есть что мы хотим от музея. Мы ходим по разным музеям, видим, что есть сильная интерактивная часть того или иного музея, экспозиционная часть", - подчеркнула министр.

Она предложила посвятить 2020 год созданию проекта реконструкции Литературно-мемориального музея Дмитрия Гулиа.

Светлана Шаменкова также отметила, что необходимо составить техническое задание, для того чтобы реконструировать здание музея.

"То есть мы должны получить ваши просьбы и требования, нужно составить дефектный акт после осмотра здания, включая вопросы, какие стены нужно сохранять и что мы имеем право поменять. Так как это музей, тут должны быть все коммуникации, необходимые для сохранения экспонатов. Эти вопросы решаются комплексно, в том числе и благоустройство прилегающей территории", - сказала она.

Подводя итоги круглого стола его участники сошлись на том, что в течение 2020 года необходимо подготовить предложения по реконструкции Литературно-мемориального музея Дмитрия Гулиа и направить их руководству страны.

Об основателе абхазской литературы

Дмитрий Гулиа родился 21 февраля 1874 года в селе Уарча Очамчырского района. В восемь лет Дмитрия отправили на обучение к местному священнику. Он научил будущего писателя писать и читать. В 11 лет отец писателя решил отправить его учиться в Сухумскую горскую школу, но приняли мальчика только через три года. Именно там Гулиа познакомился с учителем, а впоследствии директором школы Константином Мачавариани. В 1891 году они создали первый абхазский алфавит, в 1892 году выпустили первую азбуку.

С 1890 по 1905 годы Дмитрий Гулиа работал учителем в Сухумской Екатериненской греческой школе, в селе Кутол, Кындыг и Тамыш. В 1912 году писатель переехал в Сухум и преподавал в Сухумской женской гимназии и Сухумской горской средней школе.

Дмитрий Гулиа впервые перевел на абхазский язык Требник, а в 1912 году - Евангелие.

В 1912 году в Тифлисе вышел первый сборник и первая авторская книга на абхазском языке Дмитрия Гулиа "Стихотворения и частушки". В 1913 вышла поэма писателя "Любовная переписка юноши и девушки".

В 1919 году Гулиа написал первую прозу на абхазском языке "Под чужим небом". В рассказе он описывает судьбу абхазского крестьянина. Писатель несколько раз пытался самостоятельно перевести рассказ на русский язык, но у него не получилось. При переводе на русский, по мнению Гулиа, терялся весь колорит абхазского языка.

В 1919 году Дмитрий Гулиа выпустил первую газету на абхазском языке "Апсны". Просуществовала она всего два года, с приходом советской власти ее переименовали в "Апсны Капшь". ("Красная Абхазия"- ред.)

В 1921 году Дмитрий Гулиа организовал первую абхазскую театральную труппу из учеников Сухумской учительской семинарии. Для нее он перевел с грузинского языка несколько водевилей и пьесу "Да здравствует свобода". С одноактными пьесами труппа объездила всю Абхазию.

Одновременно с литературной деятельностью Дмитрий Гулиа собирал материал для первого тома "Истории Абхазии" на абхазском языке. Вышла книга в 1925 году. В первой части писатель доказывает египетскую теорию происхождения абхазов.

Дмитрий Гулиа прошел тяжелый, сложный и интересный жизненный путь, умер 7 апреля 1960 года. Могила Дмитрия Иосифовича Гулиа находится в центре города Сухум. А в доме, где он жил с 1912 по 1960 годы, было решено открыть Дом-музей.

До 1974 года в доме жила семья Дмитрия Гулиа, по решению правительства Абхазии им была предоставлена квартира в центре Сухума, а здание стало музеем. Внешний облик практически не изменился. В двухэтажном строении пять комнат, все они посвящены творчеству и научным трудам писателя. В коллекции музея более восьми тысяч экспонатов.