"Дорога на Ялту" открыта: режиссер Полина Бертэн рассказала о подготовке к фестивалю

Главный режиссер международного фестиваля "Дорога на Ялту" Полина Бертэн рассказала о подготовке к уникальному конкурсу, каких в России еще не было.

8 мая на российском телеканале "Культура" состоится особый эфир, в ходе которого музыканты из 15 стран исполнят песни о Великой Отечественной войне на родных языках.

Алексей Стефанов

В конце апреля иностранные музыканты должны были собраться в Крыму и исполнить российские и советские песни о Великой Отечественной войне. Но из-за пандемии коронавируса мероприятие пришлось перевести в онлайн-формат. Членам жюри предстоит просмотреть творческие номера 15 певцов, представляющих Израиль, Италию, Латвию, Португалию, Индонезию, Таиланд, Китай, Испанию, Польшу, Францию, Сербию, Германию, Аргентину, Албанию и Кубу.

В проект "Дорога на Ялту" оперный режиссер Полина Бертэн пришла еще три года назад, когда фестиваль быль небольшим.

"Мы решили сделать такой фестиваль, который бы стал визитной карточкой Ялты, главное - чтобы он был не похож ни на какие другие. Художественный руководитель фестиваля Эрнест Мацкявичюс после истории с изгнанием из музея Второй мировой войны в Гданьске музыканта Петра Косевского, которому не дали допеть песню "Темная ночь" на польском языке, высказал уникальную идею. Устроить фестиваль, на котором бы исполнители из разных стран пели известные всем нам с детства песни на разных языках", - вспоминает Полина Бертэн.

Как говорит режиссер, все так воодушевились идеей Эрнеста, что стали сразу думать, как же это можно организовать, кого подключить к реализации, как искать иностранных конкурсантов, как привезти их "в необычное место, учитывая все санкции, связанные с этой частью России".

Главным организатором конкурса стал фонд "Гуманитарный мир", большую помощь оказало Россотрудничество, на ресурсах МИА "Россия сегодня" был размещен баннер, который помогал продвигать идею фестиваля. В итоге проект получил президентский грант, вошел в список государственных мероприятий, посвященных Дню Победы. И на участие в конкурсе подали заявки 157 исполнителей из 37 стран.

© Foto / фонд «Гуманитарный мир» Зрители на концерте в Ялте в 2019 году

"К моменту введения карантина мы успели полностью подготовить фестиваль в Крыму – организовать площадку, техническое обеспечение, забронировать гостиничные номера, найти членов жюри, отобрать участников, договориться с российскими звездами, которые должны были на финальном этапе спеть дуэтами с конкурсантами. У нас была собрана самая лучшая и профессиональная команда, имеющая огромнейший опыт проведения различных мероприятий на высшем уровне. Было продумано все от авторских прав до безопасности. Но случилась пандемия…", - говорит Полина Бертэн.

В кратчайшие сроки был продуман вариант организации фестиваля в онлайн. Первый этап – полуфинал фестиваля-конкурса состоится, как и задумывалось, накануне Дня Победы, и в эфир выйдет на канале "Культура" 8 мая. Трансляция будет вестись также через ресурсы агентства Sputnik и на YouTube. А второй этап – финал пройдет на большой сцене в Ялте, как только удастся справиться с вирусом и границы стран откроются. Ориентировочно в сентябре.

"Мы держим руку на пульсе для организации финального концерта – все наши договоренности остаются в силе. А пока мы заняты подготовкой к переходу в онлайн. Формат онлайн-конкурса – это что-то новое в истории фестивалей, такого на телевидении еще не было. И это тоже очень интересно", - отметила Полина Бертэн.

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