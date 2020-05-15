Разбудить эмоции: онлайн-показ "Хаджи-Мурата" РУСДРАМа пройдет на российских площадках

Спектакль "Хаджи-Мурат" отобран для показа на официальных российских информационных ресурсах, в частности на сайте телеканала Культура, а также на сайте проекта Министерства культуры России "Большие гастроли" и на информационных площадках партнеров проекта.

СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Спектакль "Хаджи-Мурат" Русского театра драмы имени Искандера покажут на российских информационных ресурсах 15 мая в 19:00, рассказал Sputnik гендиректор Ираклий Хинтба.

Гендиректор признался, в театре рассчитывают на то, что благодаря этому спектакль "Хаджи-Мурат" смогут увидеть сотни тысяч зрителей в России и во всем мире.

"Мы подготовили качественную кинотеатральную версию этого спектакля. И показали его уже на нашем YouTubе канале. Показ вызвал большой интерес, мы даже собрали пожертвования от наших зрителей, которые в сложный для театра период попытались нас поддержать. После того как мы показали этот спектакль, его киноверсия вызвала интерес у российских коллег", - рассказал Хинтба.

Для театра и актеров, как отметил Хинтба, событие колоссальное, РУСДРАМ все больше и больше выходит за пределы Абхазии.

Сам режиссер спектакля Адгур Кове сдержанно отзывается о киноверсии спектакля, но в то же время отмечает, что "наверное, это хорошо".

"Я, честно говоря, отношусь к видеотрансляциям спектаклей сдержанно. Потому что это два разных вида искусства. Спектакль надо смотреть живьем. В качестве телеверсии спектакль многое теряет. Хотя, бывает по-всякому. Я видел в жизни спектакли, которые на экране выглядели лучше, и наоборот. Просто это другой вид искусства, это не театр", - считает он.

"Хаджи-Мурат" РУСДРАМа не впервые выходит на международный уровень. Спектакль уже участвовал в фестивалях "Толстой" на родине автора повести в Ясной Поляне, "Соотечественники" в Саранске.

Это единственная на сегодняшний день постановка знаменитой повести Льва Толстого на мировых театральных подмостках.

"Только на нашей сцене идет спектакль по замечательной повести Льва Николаевича Толстого. Сам спектакль решен современным, ярким, образным языком театра, который понятен даже без слов, в нем много пластических решений. Спектакль буквально зачаровывает зрителей, вызывает глубокие, многогранные, а иногда и противоречивые эмоции. Он воздействует именно на эмоциональную сферу. Это очень важно, когда спектакль будит воображение, будит эмоцию. "Хаджи-Мурат" - такой спектакль", - подчеркнул Ираклий Хинтба.

Спектакль "Хаджи-Мурат" будет показан 15 мая в 19:00 в интернет-каналах "Россия-Культура", "Большие гастроли", ТАСС, Google Russia, Kuda Go, Культура.РФ, Ревизор.ру, Мир 24.

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