Классика онлайн: Минкульт Абхазии и Молодежная библиотека запустили видеакцию

Акция Министерства культуры Абхазии совместно с Республиканской молодежной библиотекой будет проходить онлайн в видеоформате до 1 июня.

СУХУМ, 25 мая- Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство культуры Абхазии совместно с Республиканской молодежной библиотекой запускают акцию "Читаем классику" с 26 мая, сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.

"Акция будет проходить в видеоформате. Мы подготовили ролики, в которых сотрудники Министерства культуры и библиотеки читают стихи абхазских и русских классиков. Каждый день с завтрашнего дня будут публиковаться по два ролика на официальных страницах Минкульта и, скорее всего, они будут транслироваться по телевидению", - отметили в пресс-службе.

Акция "Читаем классику" продлится до 1 июня. Главная цель акции - развитие библиотечного и книжного дела, популяризация чтения и организация новых форматов для привлечения молодежи.

До 1 июня в Абхазии действует ряд ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса. В том числе запрещена деятельность учреждений культуры - театров, музеев, культурных центров, домов культуры, концертных залов и историко-культурных заповедников.

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