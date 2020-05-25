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Классика онлайн: Минкульт Абхазии и Молодежная библиотека запустили видеакцию

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (505)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20200525/1030201179/Klassika-onlayn-Minkult-Abkhazii-i-Molodezhnaya-biblioteka-zapustili-videaktsiyu.html

Акция Министерства культуры Абхазии совместно с Республиканской молодежной библиотекой будет проходить онлайн в видеоформате до 1 июня.

СУХУМ, 25 мая- Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство культуры Абхазии совместно с Республиканской молодежной библиотекой запускают акцию "Читаем классику" с 26 мая, сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.

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"Акция будет проходить в видеоформате. Мы подготовили ролики, в которых сотрудники Министерства культуры и библиотеки читают стихи абхазских и русских классиков. Каждый день с завтрашнего дня будут публиковаться по два ролика на официальных страницах Минкульта и, скорее всего, они будут транслироваться по телевидению", - отметили в пресс-службе.

Акция "Читаем классику" продлится до 1 июня. Главная цель акции - развитие библиотечного и книжного дела, популяризация чтения и организация новых форматов для привлечения молодежи.

До 1 июня в Абхазии действует ряд ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса. В том числе запрещена  деятельность учреждений культуры - театров, музеев, культурных центров, домов культуры, концертных залов и историко-культурных заповедников.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (505)


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