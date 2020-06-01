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Спектакль Широколобый в РУСДРАМЕ

Фокус на Люпчо: съемки спектакля "Широколобый" прошли в РУСДРАМе

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20200601/1030242423/Fokus-na-Lyupcho-semki-spektaklya-Shirokolobyy-proshli-v-RUSDRAMe.html

В Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера прошли съемки кинотеатральной версии спектакля "Широколобый" в постановке петербургского режиссера Искандэра Сакаева.

О том, как проходили съемки спектакля, по чьей вине они затянулись и кого актеры называют героем вечера, читайте в материале Sputnik Абхазия.

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"Широколобому" уже два года. Его постановка в РУСДРАМе была приурочена к Международному фестивалю Фазиля Искандера "Стоянка человека" в Сухуме.

"Широколобого" мечтал поставить года с 1994-го, когда впервые его прочел. Случилось. Чему несказанно рад, так как это произошло в нужном месте и в нужное время, именно в том театре и с той труппой, где этот текст оказался наиболее органичен", - сказал режиссер спектакля Искандэр Сакаев.

За несколько дней до съемок режиссер из Санкт-Петербурга провел онлайн-репетиции с труппой. По его мнению, абсолютный перенос и соответствие снятого на видео спектаклю, который зрители увидят вживую в атмосфере театра, невозможны.

"В "Широколобом" важно сделать хорошо и качественно с точки зрения чистоты картинки и звука, внятности и органичности монтажа и точности применения тех или иных возможностей камеры", - отметил Сакаев.

Спектакль Широколобый в РУСДРАМЕ
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль "Широколобый" в РУСДРАМЕ

До начала съемок актеры разминались как перед генеральным прогоном нового спектакля, когда спектакль играется, как и сейчас, без зрителей, но в условиях приближенных к премьерному показу.

По словам актрисы Анны Гюрегян, на таких прогонах исполнители "выкладываются в полную силу".

"Зависимости от камеры не чувствую. Буду играть, как на репетиции, мы и тогда без зрителей, но никогда не халтурим. Я вообще и во время спектаклей не вижу зрителей, только в конце, когда начинают аплодировать", - заметила она.

В то время, когда актеру Осману Абухба звукорежиссер Василий Ерлих закреплял на поясе гарнитуру микрофона, актеры Анна Гюрегян и Люпчо Спасов репетировали друг с другом полушепотом одну из сцен спектакля.

Воронье "кар-кар" послышалось справа от сцены - актриса Мадлена Барциц вживалась в образ. А недалеко раздался радостный возглас актера Кирилла Шишкина: "Все-таки влез! И не просто влез, а влетел!". Это он о своем сценическом костюме.

Увидев себя со стороны на экране после съемок киноверсии "Хаджи-Мурата" актер был уверен, что сильно поправился в период самоизоляции.

"Но нет! Не поправился. Я узнал, что экран добавляет шесть-восемь килограмм, и этим успокоился. А сейчас уже есть возможность позаниматься спортом, поплавать. Открыл купальный сезон на море", - поделился Кирилл.

По словам режиссера Джано Цурцумия, киноверсия спектакля будет максимально приближена по восприятию к театральной за счет ракурса съемок.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Мы решили не делать из спектакля кинопродукт, а сделать именно театральный. Можно было расположить камеры на сцене, брать планы поближе к актерам, но это было бы другое, ближе к кино, а здесь театр. Решили расположить все камеры по центру зала, чтобы зрителям у монитора передать ощущение самого театра, как будто они сидят на лучших местах в партере. Даже свет в комнате при просмотре лучше выключить для полного погружения в атмосферу театра", - посоветовал он.

Режиссер распределил съемочный план между операторами, и каждый знает, какого актера встречает при появлении на сцене. "Диафрагма 4:0, баланс 4 тысячи, ISO 18", - звучат команды, которые для непрофессионального уха сродни абракадабре.

"Мы выстраиваем свет по яркости, по балансу, по температуре", - пояснил оператор Георгий Кутарба.

Другой оператор Валерий Кокоскир заметил: "Мы вчера были на репетиции. Спектакль о свободе. О стремлении к свободе именно человека. Несмотря на то, что в спектакле говорится о судьбе буйвола".

"Спектакль интереснее снимать, чем заседания сессии Парламента", - сказал бывший оператор Абхазского телевидения Саид Айба, который уже несколько лет работает в составе творческой съемочной группы Джано Цурцумия.

Как пять великанов, по зрительному залу расставлены штативы с камерами, к которым подведены десятки метров проводов разных цветов и толщины, они подключаются к монитору на рабочем столе главного человека на съемочной площадке – режиссера Джано Цурцумия.

"От энергии актеров плавится железо"

Нарушая традицию, которой следуют на любой другой съемочной площадке, на съемках в театре отмашку на начало актерам давал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

"Фокус на Люпчо", - скомандовал своим операторам режиссер Джано Цурцумия.

Все камеры нацелены на того, кто сидит в глубине сцены в полумраке - 51-летнего македонца, актера Люпчо Спасова, который исполняет главную роль Широколобого. За весь спектакль он ни разу не уходит за кулисы, он в центре всего происходящего, действие разворачивается вокруг него, актер находится в постоянном движении - это требует недюжинной физической силы.

Спектакль Широколобый в РУСДРАМЕ
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль "Широколобый" в РУСДРАМЕ

"Люпчо – главный герой вечера! Как он переживает, знаем только он и мы. Люпчо добрый, отзывчивый, и я уверен, что внутренне брал вину на себя, когда что-то тормозилось", - сказал Кирилл Шишкин.

А действие на сцене прерывалось отнюдь не по вине актеров. В отличие от натренированных артистов РУСДРАМа нагрузку не выдерживала техника - петличные микрофоны то и дело выходили из строя. Режиссер останавливал съемку, потому что безупречный звук, наряду с картинкой, – важное условие его качественной работы.

"От энергии этих актеров уже даже "железо" плавится", - пошутил за спиной один из операторов.

Режиссер Джано Цурцумия пояснил, что на съемках звук записывали не с театральных микрофонов, а петличных, которые обычно используются в кино для записи дублирующего звука.

"Изначально планировали использовать театральные микрофоны, которые подвешены в зале для охвата звука. Но еще на съемках "Хаджи-Мурата" мы поняли, что этого явно недостаточно, потому что даже в зале не все слышно, что уж говорить о камерах. Прикрепили к актерам петлички, попытались их максимально спрятать под сценическим костюмом. Но их база с батарейками соскакивала, когда актеры слишком активно двигались или намокала от пота", - сказал Цурцумия.

© Foto / Академический театр драмы им. В. Савина
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Актер Люпчо Спасов признался, что испытывал огромную ответственность и стремился не подвести коллег, а слова гендиректора из зала о том, что все идет хорошо, "подбадривали его и помогли пережить волнение".

"Как пастух Барбуша подбадривал буйвола Широколобого и давал ему любимую соль, так и слова Ираклия Ревазовича подбадривали меня, - сказал он. – Если ты не испытываешь волнение, тебе незачем выходить на сцену. А ошибок не делает только тот, кто ничего не делает. Русский язык для меня не родной, но я с первых дней начала работы в театре ощущал максимальную поддержку коллег, всегда подскажут как надо".

Люпчо рассказал, что еще до распределения ролей в спектакле прочел новеллу-притчу "Широколобый" и испытал неимоверную грусть.

"Грустно было читать. Много человеческого заложено в произведении. Фазиль Искандер через буйвола показал все человеческие чувства – любовь и предательство, жажду свободы и горечь смерти. Одна из самых эмоциональных сцен для меня, когда Широколобый вспоминает своих родителей. Даже если матери уже нет в живых, ты мысленно обращаешься к ней. Когда она рядом, никто, как она, тебя не поддержит и не пожалеет, - с дрожью в голосе сказал актер. – Из закромов памяти вытаскиваю воспоминания из жизни, поэтому многие сцены несут отпечаток личного".

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Когда актеры, отыграв спектакль, ушли за кулисы, заветного "Стоп! Снято!" операторы ждали от режиссера. Фразу он произнес, только пересмотрев и переслушав последний кадр.

Теперь предстоит монтаж. Режиссер Джано Цурцумия поделился, что с предыдущих съемок "Хаджи-Мурата" у него появились секретные задумки по постпродакшну.

Кинотеатральную версию спектакля "Широколобый" по новелле-притче Фазиля Искандера в постановке петербургского режиссера Искандэра Сакаева РУСДРАМ покажет 10 июня в 19 часов на своем YouTube канале.

Зрители могут оказать поддержку театру, купив виртуальные билеты на сайте РУСДРАМа.

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