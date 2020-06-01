Фокус на Люпчо: съемки спектакля "Широколобый" прошли в РУСДРАМе

О том, как проходили съемки спектакля, по чьей вине они затянулись и кого актеры называют героем вечера, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Амра Амичба, Sputnik

"Интереснее заседания Парламента"

"Широколобому" уже два года. Его постановка в РУСДРАМе была приурочена к Международному фестивалю Фазиля Искандера "Стоянка человека" в Сухуме.

"Широколобого" мечтал поставить года с 1994-го, когда впервые его прочел. Случилось. Чему несказанно рад, так как это произошло в нужном месте и в нужное время, именно в том театре и с той труппой, где этот текст оказался наиболее органичен", - сказал режиссер спектакля Искандэр Сакаев.

За несколько дней до съемок режиссер из Санкт-Петербурга провел онлайн-репетиции с труппой. По его мнению, абсолютный перенос и соответствие снятого на видео спектаклю, который зрители увидят вживую в атмосфере театра, невозможны.

"В "Широколобом" важно сделать хорошо и качественно с точки зрения чистоты картинки и звука, внятности и органичности монтажа и точности применения тех или иных возможностей камеры", - отметил Сакаев.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Широколобый" в РУСДРАМЕ

До начала съемок актеры разминались как перед генеральным прогоном нового спектакля, когда спектакль играется, как и сейчас, без зрителей, но в условиях приближенных к премьерному показу.

По словам актрисы Анны Гюрегян, на таких прогонах исполнители "выкладываются в полную силу".

"Зависимости от камеры не чувствую. Буду играть, как на репетиции, мы и тогда без зрителей, но никогда не халтурим. Я вообще и во время спектаклей не вижу зрителей, только в конце, когда начинают аплодировать", - заметила она.

В то время, когда актеру Осману Абухба звукорежиссер Василий Ерлих закреплял на поясе гарнитуру микрофона, актеры Анна Гюрегян и Люпчо Спасов репетировали друг с другом полушепотом одну из сцен спектакля.

Воронье "кар-кар" послышалось справа от сцены - актриса Мадлена Барциц вживалась в образ. А недалеко раздался радостный возглас актера Кирилла Шишкина: "Все-таки влез! И не просто влез, а влетел!". Это он о своем сценическом костюме.

Увидев себя со стороны на экране после съемок киноверсии "Хаджи-Мурата" актер был уверен, что сильно поправился в период самоизоляции.

"Но нет! Не поправился. Я узнал, что экран добавляет шесть-восемь килограмм, и этим успокоился. А сейчас уже есть возможность позаниматься спортом, поплавать. Открыл купальный сезон на море", - поделился Кирилл.

По словам режиссера Джано Цурцумия, киноверсия спектакля будет максимально приближена по восприятию к театральной за счет ракурса съемок.

"Мы решили не делать из спектакля кинопродукт, а сделать именно театральный. Можно было расположить камеры на сцене, брать планы поближе к актерам, но это было бы другое, ближе к кино, а здесь театр. Решили расположить все камеры по центру зала, чтобы зрителям у монитора передать ощущение самого театра, как будто они сидят на лучших местах в партере. Даже свет в комнате при просмотре лучше выключить для полного погружения в атмосферу театра", - посоветовал он.

Режиссер распределил съемочный план между операторами, и каждый знает, какого актера встречает при появлении на сцене. "Диафрагма 4:0, баланс 4 тысячи, ISO 18", - звучат команды, которые для непрофессионального уха сродни абракадабре.

"Мы выстраиваем свет по яркости, по балансу, по температуре", - пояснил оператор Георгий Кутарба.

Другой оператор Валерий Кокоскир заметил: "Мы вчера были на репетиции. Спектакль о свободе. О стремлении к свободе именно человека. Несмотря на то, что в спектакле говорится о судьбе буйвола".

"Спектакль интереснее снимать, чем заседания сессии Парламента", - сказал бывший оператор Абхазского телевидения Саид Айба, который уже несколько лет работает в составе творческой съемочной группы Джано Цурцумия.

Как пять великанов, по зрительному залу расставлены штативы с камерами, к которым подведены десятки метров проводов разных цветов и толщины, они подключаются к монитору на рабочем столе главного человека на съемочной площадке – режиссера Джано Цурцумия.

"От энергии актеров плавится железо"

Нарушая традицию, которой следуют на любой другой съемочной площадке, на съемках в театре отмашку на начало актерам давал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

"Фокус на Люпчо", - скомандовал своим операторам режиссер Джано Цурцумия.

Все камеры нацелены на того, кто сидит в глубине сцены в полумраке - 51-летнего македонца, актера Люпчо Спасова, который исполняет главную роль Широколобого. За весь спектакль он ни разу не уходит за кулисы, он в центре всего происходящего, действие разворачивается вокруг него, актер находится в постоянном движении - это требует недюжинной физической силы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Широколобый" в РУСДРАМЕ

"Люпчо – главный герой вечера! Как он переживает, знаем только он и мы. Люпчо добрый, отзывчивый, и я уверен, что внутренне брал вину на себя, когда что-то тормозилось", - сказал Кирилл Шишкин.

А действие на сцене прерывалось отнюдь не по вине актеров. В отличие от натренированных артистов РУСДРАМа нагрузку не выдерживала техника - петличные микрофоны то и дело выходили из строя. Режиссер останавливал съемку, потому что безупречный звук, наряду с картинкой, – важное условие его качественной работы.

"От энергии этих актеров уже даже "железо" плавится", - пошутил за спиной один из операторов.

Режиссер Джано Цурцумия пояснил, что на съемках звук записывали не с театральных микрофонов, а петличных, которые обычно используются в кино для записи дублирующего звука.

"Изначально планировали использовать театральные микрофоны, которые подвешены в зале для охвата звука. Но еще на съемках "Хаджи-Мурата" мы поняли, что этого явно недостаточно, потому что даже в зале не все слышно, что уж говорить о камерах. Прикрепили к актерам петлички, попытались их максимально спрятать под сценическим костюмом. Но их база с батарейками соскакивала, когда актеры слишком активно двигались или намокала от пота", - сказал Цурцумия.

Актер Люпчо Спасов признался, что испытывал огромную ответственность и стремился не подвести коллег, а слова гендиректора из зала о том, что все идет хорошо, "подбадривали его и помогли пережить волнение".

"Как пастух Барбуша подбадривал буйвола Широколобого и давал ему любимую соль, так и слова Ираклия Ревазовича подбадривали меня, - сказал он. – Если ты не испытываешь волнение, тебе незачем выходить на сцену. А ошибок не делает только тот, кто ничего не делает. Русский язык для меня не родной, но я с первых дней начала работы в театре ощущал максимальную поддержку коллег, всегда подскажут как надо".

Люпчо рассказал, что еще до распределения ролей в спектакле прочел новеллу-притчу "Широколобый" и испытал неимоверную грусть.

"Грустно было читать. Много человеческого заложено в произведении. Фазиль Искандер через буйвола показал все человеческие чувства – любовь и предательство, жажду свободы и горечь смерти. Одна из самых эмоциональных сцен для меня, когда Широколобый вспоминает своих родителей. Даже если матери уже нет в живых, ты мысленно обращаешься к ней. Когда она рядом, никто, как она, тебя не поддержит и не пожалеет, - с дрожью в голосе сказал актер. – Из закромов памяти вытаскиваю воспоминания из жизни, поэтому многие сцены несут отпечаток личного".

Когда актеры, отыграв спектакль, ушли за кулисы, заветного "Стоп! Снято!" операторы ждали от режиссера. Фразу он произнес, только пересмотрев и переслушав последний кадр.

Теперь предстоит монтаж. Режиссер Джано Цурцумия поделился, что с предыдущих съемок "Хаджи-Мурата" у него появились секретные задумки по постпродакшну.

Кинотеатральную версию спектакля "Широколобый" по новелле-притче Фазиля Искандера в постановке петербургского режиссера Искандэра Сакаева РУСДРАМ покажет 10 июня в 19 часов на своем YouTube канале.

Зрители могут оказать поддержку театру, купив виртуальные билеты на сайте РУСДРАМа.

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