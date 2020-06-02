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Мини-сериал продюсера из Абхазии взял кинопремию в России

© CC0
Культура
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20200602/1030252010/Mini-serial-prodyusera-iz-Abkhazii-vzyal-kinopremiyu-v-Rossii.html

Мини-сериал "Батальон" был снят киностудией "Кит" по заказу телеканала НТВ в 2018 году. Премьера сериала состоялась 9 июня 2019 года. 

СУХУМ, 2 июн - Sputnik. Сериал "Батальон", исполнительным продюсером в котором выступил уроженец Абхазии Айнар Лабахуа, одержал победу в номинации "Лучший-мини сериал" премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения России.

© Foto / RSS Production (2019)
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По словам Лабахуа, четырехсерийная картина рассказывает о событиях, происходивших в Югославии в июне 1999 года, когда сводный батальон ВДВ ВС России, входивший в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, был переброшен в город Приштина для установления контроля над аэропортом "Слатина".

"Это история о том, как 200 российских десантников оказались один на один против всего НАТО. Это очень интересная история, и я считаю, что нам удалось очень качественно осветить события того времени. Всего в номинации стояли три российских сериала. Для кого-то победа, возможно, была неожиданной, но я в победе был уверен", - отметил он.

Съемки картины проходили в течение полутора месяцев в 2018 году в Адыгее, в аэропорту Майкопа и поселке Каменномостский.

"Изначально мы планировали съемки в Абхазии, так как находили много схожих объектов, режиссер и художник были в восторге, все влюбились в Абхазию. Но в 2018 году в России проходил Чемпионат мира по футболу, и были введены определенные ограничения. Мы были вынуждены перенести съемки в Адыгею", - сказал Лабахуа.

Для молодого продюсера сериал "Батальон" стал четвертым проектом в карьере.

"Я отвечал за все производство, за бюджет и качество проекта, а также за создание комфортных условий для съемочной группы. Работа в кино очень интересна, и меня она сразу затянула. Это очень большая ответственность, но работа приносит мне удовольствие", - добавил он. 

В съемках сериала принимали участие актеры Максим Щеголев, Дмитрий Ульянов, Александр Бухаров, Михаил Бабичев, Полина Ястребова, Андрей Стоянов. Режиссер картины - Алексей Быстрицкий, художник - Игорь Топченюк. Посмотреть сериал можно в интернете, в том числе на платформе YouTube.

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