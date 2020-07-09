Выход на большой экран: "Меня зовут Махаз" победил в российском кинофестивале

Фильм "Меня зовут Махаз" попадет в киноальманах, который выйдет в широкий прокат в сети кинотеатров "Мираж Синема".

СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Работа абхазского режиссера Инара Нармания, короткометражный фильм "Меня зовут Махаз", победила в онлайн-фестивале российского кино "Большой экран".

Молодой режиссер рассказал, что за фильм проголосовали как зрители, так и члены жюри. Теперь фильм попадет на большой экран в сети кинотеатров "Мираж Синема".

Членами жюри были главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов, креативный продюсер Potential Ирина Обидова, режиссер, сценарист Иван Соснин, продюсер короткометражного и полнометражного кино Владислав Пастернак, продюсер Юлия Мишкинене, актер, режиссер Никита Тарасов.

Короткометражный фильм "Меня зовут Махаз" длится 15 минут, события разворачиваются на фоне Сухума 1970-х годов. Главный герой в исполнении актера Инала Инапха приехал в Сухум, чтобы поступить в Сухумское художественное училище, но влюбился. В картине показаны страдания главного героя, его терзания. Возлюбленную играет Нина Начкебия.

В настоящее время Инар Нармания пишет сценарий на основе абхазских реалий для нового короткометражного фильма. О чем будет фильм, автор пока умалчивает.

Короткометражный фильм "Меня зовут Махаз" не впервые участвует в кинофестивале и завоевывает первое место. Он получил главный приз фестиваля "Konik film festival" в Москве, специальный приз на фестивале "Короче" в Калининграде и две награды на Сухумском кинофестивале.

На II Международном кинофестивале "Artic open" Инар Нармания получил премию "Лучшего режиссера короткометражного фильма".

Читайте также: