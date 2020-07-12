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Театр в главной роли: афиша Абхазии с 13 по 19 июля

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Культура
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20200712/1030522013/Teatr-v-glavnoy-roli-afisha-Abkhazii-s-13-po-19-iyulya.html

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий со 13 по 19 июля.

Пьеса "Ромео и Джульетта" в Абхазском государственном театре, детская сказка "Братец кролик и Братец лис" в РУСДРАМе, концерт Наны Черкезия и Алхаса Ферзба в Абхазкой государственной филармонии  и другое - в афише Sputnik Абхазия. 

Русский театр драмы имени Искандера

13 июля в 16:00 РУСДРАМ покажет детский спектакль "Братец кролик и Братец лис" в постановке режиссера Анастаса Кичика. Спектакль знаком зрителю еще с 2017 года. Спектакль поставлен по мотивам "Сказок дядюшки Римуса" писателя Джоэля Харриса.

Спектакль Братец Кролик & Братец Лис в РУСДРАМе
© Sputnik / Илона Хварцкия
Спектакль "Братец Кролик & Братец Лис" в РУСДРАМе

14 июля в 19:00 в театре можно будет посмотреть спектакль "Широколобый" по одноименной главе из романа Фазиля Искандера "Сандро из Чегема". Это притча о свободолюбии, мужестве, нравственности и достоинстве. Режиссер-постановщик Искандэр Сакаев. 

Спектакль Широколобый
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль "Широколобый"

16 июля в 19:00 РУСДРАМ покажет комедийный спектакль "Примадонны". Легкая и веселая комедия в постановке мастера комедийного жанра, художественного руководителя Московского театра комедии Сергея Ефремова не оставит зрителя равнодушным.

Спектакль Примадонны в РУСДРАМе
© Sputnik / Илона Хварцкия
Спектакль "Примадонны" в РУСДРАМе

18 и 19 июля в 19:00 в театре будет представлен спектакль по военной драме Артура Миллера "Все мои сыновья". Драма рассказывает о матери, которая не теряет надежды, что ее пропавший на войне сын вернется домой. Режиссер-постановщик Антон Киселюс. 

Спектакль Все мои сыновья
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спектакль "Все мои сыновья"

Абхазский Государственный театр имени Самсона Чанба

16 июля в 19:00 Драмтеатр ждет зрителя на спектакль "Ромео и Джульета" по пьесе Уильяма Шекспира. Режиссер-постановщик Адгур Кове. Впервые премьера пьесы на сцене Драмтеатра состоялась в 2019 году.

  • Страсть и трагедия на сцене: "Ромео и Джульетта" в Абхазском драмтеатре
    © Sputnik / Акоп Кущян
  • Предпремьерный показ спектакля по Шекспиру Ромео и Джульетта
    Предпремьерный показ спектакля по Шекспиру "Ромео и Джульетта"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Предпремьерный показ спектакля по Шекспиру Ромео и Джульетта
    Предпремьерный показ спектакля по Шекспиру "Ромео и Джульетта"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Предпремьерный показ спектакля по Шекспиру Ромео и Джульетта
    Предпремьерный показ спектакля по Шекспиру "Ромео и Джульетта"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Предпремьерный показ спектакля по Шекспиру Ромео и Джульетта
    Предпремьерный показ спектакля по Шекспиру "Ромео и Джульетта"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Акоп Кущян
Страсть и трагедия на сцене: "Ромео и Джульетта" в Абхазском драмтеатре

Абхазская государственная филармония

15 июля в 19:00 в Абхазской госфилармонии состоится концерт солистов Наны Черкезия и Алхаса Ферзба. Это первый концерт после отмены ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Солисты представят публике русские романсы, а также арии из произведений европейских и российских композиторов.

С 16 по 17 июля в филармонии будет проходить ежегодный конкурс "Молодые голоса", в котором свои силы и таланты пробуют юные исполнители.



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