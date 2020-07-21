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Выставку "Сухум. Праздник, который всегда с тобой" продлили до 10 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20200721/1030580508/Vystavku-Sukhum-Prazdnik-kotoryy-vsegda-s-toboy-prodlili-do-10-avgusta.html

Выставка "Сухум. Праздник, который всегда с тобой", организованная Союзом художников Абхазии, состоит из более чем 40 работ абхазских художников XX века и современности.

СУХУМ, 21 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка "Сухум. Праздник, который всегда с тобой", посвященная Дню города Сухум, по решению Министерства просвещения и языковой политики продлится до 10 августа, сообщила куратор выставки Эльвира Арсалия на своей официальной странице в Facebook.

Отмечается, что 24 июля повторно пройдет ознакомительная лекция для юных посетителей выставочного зала. Открытую лекцию об истории Сухума и его памятниках проведут археолог, историк Батал Кобахия и заведующая отделом природы Абхазского государственного музея Таисия Алания.

Экскурсию для посетителей проведет сама Арсалия.

Выставка "Сухум. Праздник, который всегда с тобой" была открыта 3 июля и посвящена Дню города Сухум. В экспозиции представлены 49 картин абхазских художников второй половины XX века и современных авторов, а также цитаты из воспоминаний Осипа Мандельштама, Константина Паустовского и Антона Чехова о поездках в Абхазию.

Среди авторов работ художники - Батал Джапуа, Александр Семенцов, Мадина Бигуаа, Руслан Габлия, Диана Хинтба, Виталий Кацба, Лаша Габелия, Амиран Адлейба.

Организатор выставки "Сухум. Праздник, который всегда с тобой" – Союз художников Абхазии.

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