Спектакль о себе: чего ждать от "Радости вопреки всему" в РУСДРАМе

В Русском театре драмы имени Искандера состоялся предпремьерный показ спектакля "Радость вопреки всему", рассказывающем о жизни и творчестве испанского драматурга Федерико Гарсиа Лорки.

О том, как прошел предпремьерный показ "Радости вопреки всему", как перекликаются театры Ла Баррака и РУСДРАМ и почему спектакль стал манифестом Русского театра драмы, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Новый спектакль "Радость вопреки всему" в Русском театре драмы имени Искандера, по сценическому решению сразу отсылал нас к другой постановке РУСДРАМа, ко "Всем моим сыновьям". Часть сцены превратилась в зрительный зал. Тем самым авторы создали камерную обстановку.

Перед премьерой спектакля руководство театра, по традиции, решило провести превью для журналистов.

Свет на сцене гаснет, начинается спектакль. Но, как и на предпремьерном показе "Кровавой свадьбы", голос режиссера из зала прерывает действие – технические неполадки.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Радости вопреки всему"

"Когда на превью такое происходит, значит, на премьере все будет хорошо. Это закон, – с улыбкой отмечает гендиректор Ираклий Хинтба. – Вообще много всего происходит во время спектакля, о чем зрители никогда не догадываются".

Через несколько минут все незримые неполадки устраняют. Начинается спектакль.

Спектакль о творце

"Радость вопреки всему" – спектакль о жизни и творчестве одного из самых трагичных драматургов ХХ века Федерико Гарсии Лорки. После недавней премьеры "Кровавой свадьбы" этой постановкой в Русском театре драмы имени Искандера решили показать, что Лорка был не только великим поэтом и драматургом, но и обладавшей магнетической притягательностью личностью.

Еще одна цель новой постановки – через стихи и мироощущение Лорки рассказать зрителю о себе, о своем театре. Неспроста во время пресс-конференции, гендиректор Ираклий Хинтба заявил, что "Радость вопреки всему" – манифест РУСДРАМа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Радости вопреки всему"

Режиссер Мария Романова же, отметила схожесть театра Лорки Ла Баррака и РУСДРАМом.

Ла Баррака был популярным в Испании ХХ века. Театр, как отметил Хинтба, был основан на любви людей друг другу, на сплоченности, на энтузиазме, на невероятном творческом горении каждого, кто участвовал в нем.

Все это зритель видит и в РУСДРАМе в последние четыре года.

И монолог актера Эмиля Петрова, где он говорит, что если даже власти им перестанут платить субсидии, Ла Баррака все равно будет жить, – появляется неспроста. О проблеме финансирования театров в Абхазии Ираклий Хинтба говорил не раз. Однако, несмотря на мизерное финансирование, Русский театр сумел стать успешным и востребованным. И это благодаря горению каждого, кто участвует в нем.

Актеры РУСДРАМа представили коллективный образ драматурга. Для этого они использовали поэзию, прозаические тексты, интервью, размышления и выступления Лорки.

Пожалуй, самой запоминающей сценой стала с Кириллом Шишкиным, который пытался объяснить, что такое поэзия на примере еды, сочетая банан с кетчупом или же яблоки с солеными огурцами.

Спектакль минималистичнен в плане декораций.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Радости вопреки всему"

С потолка свисали полотна с фотографиями Федерико Гарсии Лорки. А на самой сцене всего несколько сухих веток, которые актеры использовали, как рога.

"Радость вопреки всему" погрузил зрителей в мир большого и сложного испанского поэта, давно любимого в Абхазии.

Спектакль о трагичной судьбе испанского драматурга – не про слезы и сочувствие. Актеры легко и динамично рассказывают о природе искусства и боли и сложностях, которые оно несет в себе.