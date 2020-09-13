Фильм Кончаловского о сталинизме получил награду в Венеции

Картина "Дорогие товарищи!", главную роль в которой сыграла супруга режиссера Юлия Высоцкая, основана на реальных событиях, произошедших в 1962 году в Новочеркасске, где во время забастовки были расстреляны рабочие.

СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Российский режиссер Андрей Кончаловский получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля за фильм "Дорогие товарищи".

Сам режиссер признался, что получение награды стало для него неожиданностью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Кончаловский (@andrei_konchalovsky) 12 Сен 2020 в 1:21 PDT

"Честно говоря, не ожидал, что эта картина вообще может быть на фестивале, в конкурсе, потому что такая специфическая картина о советских людях, о Сталине, о сталинизме. Я не думаю, что они вообще могли бы понять что-нибудь. Но то, что они взяли на фестиваль, и то, что картина получила признание, - это, конечно, очень важно", - сказал Кончаловский.

Он также отметил важность проведения кинофестиваля в условиях коронавирусных ограничений.

"Директор фестиваля и отборочная комиссия – это люди высокой культуры и смелости. И вообще, фестиваль сегодня сделать в таком положении, когда от пандемии (мир) страдает, это огромное достижение", - отметил режиссер.

Специальный приз жюри — это одна из шести главных наград кинофестиваля. По значимости она уступает лишь "Золотому льву", призу Большого жюри и "Серебряному льву" за режиссуру.

Фильм "Дорогие товарищи" выйдет в российский прокат в ноябре 2020 года.

Смотрите также: