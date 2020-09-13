Фильм Кончаловского о сталинизме получил награду в Венеции

СУХУМ, 13 сен – Sputnik. Российский режиссер Андрей Кончаловский получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля за фильм "Дорогие товарищи".
Сам режиссер признался, что получение награды стало для него неожиданностью.
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"Честно говоря, не ожидал, что эта картина вообще может быть на фестивале, в конкурсе, потому что такая специфическая картина о советских людях, о Сталине, о сталинизме. Я не думаю, что они вообще могли бы понять что-нибудь. Но то, что они взяли на фестиваль, и то, что картина получила признание, - это, конечно, очень важно", - сказал Кончаловский.
Он также отметил важность проведения кинофестиваля в условиях коронавирусных ограничений.
"Директор фестиваля и отборочная комиссия – это люди высокой культуры и смелости. И вообще, фестиваль сегодня сделать в таком положении, когда от пандемии (мир) страдает, это огромное достижение", - отметил режиссер.
Специальный приз жюри — это одна из шести главных наград кинофестиваля. По значимости она уступает лишь "Золотому льву", призу Большого жюри и "Серебряному льву" за режиссуру.
Фильм "Дорогие товарищи" выйдет в российский прокат в ноябре 2020 года.
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